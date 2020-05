Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Solosuiten von Bach als Ausdruck des Protests

Von den Solosuiten für Violoncello hat Johann Sebastian Bach der Nachwelt sechs Stück hinterlassen. Von heute an bis zum Samstag will Eugen Mantu von der Empore der Erfurter Reglerkirche jeden Mittag im Rahmen der täglichen Andacht der Reihe nach eine der Solosuiten spielen. Wie schon bei seiner Protestaktion „5 nach 12“ im Hirschgarten vor der Staatskanzlei ist dieses kulturelle Angebot als Weckruf an die Politik und Entscheidungsträger gedacht, um auf die Situation der Kulturschaffenden aufmerksam zu machen.

„Wir halten uns an alle Abstandsregeln“, betont Mantu. Und es handele sich ausdrücklich um eine Form des Protests, nicht um ein Konzert. „Mir genügt es nicht, dass ich als festangestellter Berufsmusiker mein Geld weiter bekomme“, sagt der Solocellist des Philharmonischen Orchesters Erfurt. Für selbstständige Musiker sei das Konzertverbot – und damit de facto ein Berufsverbot – eine Katastrophe. „Unter Auflagen zu spielen, sollte möglich sein. Die Leute brennen doch darauf.“