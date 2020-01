Sorgenkind bleibt die Freiwillige Feuerwehr

Wenn Ortsbürgermeisterin Jeannine Zeuner zu ihrem wöchentlichen Sprechtag einlädt kann es mitunter passieren, dass ihr dann Zeit für aufgelaufene Büroarbeiten bleibt. Denn die Probleme im Ort halten sich in Grenzen, meist bleibt der große Ansturm aus. Zwei Jahre ist sie jetzt im Ehrenamt und hat sich in dieser Zeit mit den kleinen und großen Aufgaben angefreundet. Gemeinsam mit dem neuen Gemeinderat hatte sie im vergangenen Jahr erstmals zu einer Ortsbegehung eingeladen - in Markvippach und Bachstedt. Die Einwohner waren zwar eingeladen, die Gelegenheit für Hinweise zu nutzen - die Resonanz allerdings war eher bescheiden. Noch.

In Bachstedt waren es drei Anwohner, in Markvippach nur einer. Dominierende Themen waren leerstehende Gebäude, Bäume, die zurückgeschnitten werden mussten und in Bachstedt vor allem die Durchgangsstraße. Da es eine Kreisstraße ist, wird für diese der Wunsch nach Tempo 30 wohl unerfüllt bleiben, blickt Jeannine Zeuner voraus -- in den Nebenstraßen allerdings soll für Verkehrsberuhigung gesorgt werden. Nach der Premiere soll es in diesem Jahr wieder zu einer Ortsbegehung in beiden Orten eingeladen werden. Eine im Frühjahr, eine im Herbst - mit hoffentlich größerer Resonanz. Der erste Termin wird demnächst bekannt gemacht.

Bürgermeisterin Jeannine Zeuner vor einem Ausstellungsstück im Bürgerhaus – einer beim Umbau der Schule gefundenen Zielscheibe für das Armbrustschießen aus der Zeit vor 1900. Foto: Hartmut Schwarz

Mehr Resonanz erhofft sich die Bürgermeisterin auch für das Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr. Denn dieser fehlen die Aktiven in der Einsatzgruppe. Es gab bereits einen Aufruf im Amtsblatt, weitere Aktionen sollen folgen. Jeannine Zeuner will den Marvippachern ins Bewusstsein rücken, dass es Jeden irgendwann treffen kann. Im vergangenen Jahr habe es bereits eine „brenzlige Situation“ gegeben, bei der bei einem Brand im Ort nach der Alarmierung letztendlich nur vier Feuerwehrleute verfügbar waren. Bei der kommenden Maifeier, die neben dem Maifeuer von der Feuerwehr organisiert wird, will sie den Personalnotstand noch einmal zum Thema machen.

Mehr Optimismus gibt es bei der Vergrößerung des Ortes. Im Ortskern wurde eine verwilderte Fläche bereits mit vier neuen Wohnhäusern gefüllt - ein fünftes soll die Fläche in diesem Jahr abrunden. Und am Ortsrand in Richtung Eckstedt sind weitere Neubauten geplant - ein kleines Wohngebiet mit zehn Eigenheimen. Die Gemeinde sei für Zuzüge sehr attraktiv, weiß die Bürgermeisterin. Allein durch die Mundpropaganda habe es viele Anfragen gegeben. Besonders von Familien mit Kindern. Denn der Kindergarten von Markvippach hat keine Schließzeiten im Sommer - und wurde zudem im vergangenen Jahr umfassend saniert. Die Gemeinde hat viel Geld in die Hand genommen, um Küche, Gruppenräume, Sanitäranlagen und Haustechnik auf den Stand der Dinge zu bringen.