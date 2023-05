Spektakuläre Show auf der Messe Erfurt: Circus Flic Flac vereint Artistik, Stunts und Comedy

Erfurt. Bislang musste man nach Kassel, oder Dortmund, um die Stunts des Circus Flic Flac live zu erleben. Jetzt kommt die Show-Truppe nach Erfurt.

Der Circus Flic Flac, nach eigenen Angaben Deutschlands größter Veranstalter für Akrobatik und Action, kommt mit einer spektakulären Weihnachtsshow nach Erfurt. Vom 15. Dezember 2023 bis 7. Januar 2024 wird das schwarz-gelbe und 1500 Sitzplätze umfassende Zelt auf dem Gelände der Messe Erfurt aufgeschlagen. Eine Premiere: Erstmals gibt es die Circus-Show im Osten der Republik.

„Noch nie zuvor gastierte der Circus Flic Flac in einer ostdeutschen Stadt. Neben Erfurt standen noch Leipzig und Dresden zur Auswahl. Umso mehr freuen wir uns darüber, dass Erfurt das Rennen gemacht hat“, erklärt Christian Seidel von der betreuenden Agentur „Samt&Seidel“. Er beschreibt die Showproduktion als eine Mischung aus artistischen Höchstleistungen, atemberaubenden Stunts, Comedy und einer fesselnden Atmosphäre, mit der das Publikum in eine Welt voller Magie und Nervenkitzel entführt wird. Bisher hatte der Circus Flic Flac mehr als zwölf Millionen Zuschauer bei mehr als 500 Shows pro Jahr.

Zu den Nummern gehören das „Todesrad“ und der „Globe of Speed“. Das Todesrad machte den Circus bekannt. Hierbei handelt es sich um eine Stahlkonstruktion, an deren Enden sich je ein seitlich offener Zylinder dreht, in denen sich die Artisten bewegen. Umgesetzt wird die Show von etwa 50 Artistinnen und Artisten sowie einer 45-köpfigen Technik-Crew, die beeindruckende Licht- und Soundeffekte verspricht. Es soll nicht bei diesem einmaligen Gastspiel in Erfurt bleiben: Die Show soll ein fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders in der Vorweihnachtszeit werden.

Infos zum Ticketverkauf gibt es demnächst unter www.flicflac.de.