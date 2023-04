Spielfeld Anger: Marvel-Held sorgt für heitere Überraschung in Erfurt

Erfurt Wer am Sonntagvormittag über den Anger lief, konnte dort einen echten Helden sehen.

Unbekannte haben sich auf dem Anger in Erfurt mit einer Spielfigur aus dem Marvel-Kosmos einen kleinen Scherz erlaubt. So fliegt kein anderer als der nordische Donnergott im Miniaturformat gegen eine eingedellte Straßenlaterne. Sein Markenzeichen - der Hammer- lässt auf diese Weise das Bild entstehen, dass der Schaden an der Laterne am Lutherdenkmal durch die aus der US-amerikanische Science-Fiction- und Actionfilmreihe bekannten Figur entstanden wäre.

Die Laterne ist im unteren Drittel allerdings schon mehrere Monate in diesem Zustand. Zuletzt wurde das schwarze Panzertape gegen unauffälligeres silbergraues ausgetauscht.

