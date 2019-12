Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spielzeug fürs Bummi-Kaufhaus

Zwölf Kartons voller Spielsachen, Kleidung und Bücher – das ist die Ausbeute des diesjährigen Spendenaufrufs der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen (LEG) unter der Belegschaft für das Bummi-Kaufhaus: Es ist inzwischen gute Tradition, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesgesellschaft in den Wochen vor Weihnachten Gaben zusammentragen, die Kindern aus Familien, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht, Freude bereiten. Überreicht wurde die Spende am Mittwoch von Abteilungsleiterin Anke Kalb und Simone Otto von der LEG-Abteilung Personal- und Fachkräftemanagement; die Spielsachen, Kleidung und Bücher nahmen Anne Osterland vom Awo-Landesverband Thüringen und Einrichtungsleiterin Kathrin Simon in Empfang.

„Wir freuen uns über die hohe Spendenbereitschaft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagten Andreas Krey und Sabine Wosche, Geschäftsführung der LEG, im Vorfeld der Übergabe. „Mit einem solchen Spendenaufruf ebenso wie mit unserer alljährlichen Wunschbaumaktion für den Family-Club am Drosselberg leisten wir einen Beitrag dazu, ein wenig Freude und Glück zu verbreiten. Die Gaben kommen zur rechten Zeit, wird das Bummi-Kaufhaus doch speziell in der Adventszeit gern für einen Einkauf aufgesucht.“ Das Bummi-Kaufhaus in der Thomasstraße ist ein Projekt der Awo Thüringen. Hier können Eltern mit geringem Einkommen preisgünstig Spielsachen und Kleidung für ihre Kleinen erwerben. Für viele ist dies offenbar die einzige Möglichkeit, ihre Liebsten unter dem Weihnachtsbaum mit einem hübschen Geschenk zu überraschen. Mehrfach in den vergangenen Jahren haben die LEG-Mitarbeiter im Advent das Kaufhaus mit Sachspenden unterstützt.