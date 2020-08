Bei 13 Neuinfektionen in Erfurt handelt es sich um Reiserückkehrer.

Erfurt. Bei 13 von 15 Neuinfektionen in der Erfurt handelt es sich um Reiserückkehrer, teilte die Stadt am Mittwochvormittag mit.

Stadt Erfurt: Von 15 Neuinfizierten sind 13 Reiserückkehrer

Auch die Stadt Erfurt vermeldet seit dieser Woche wieder Neuinfektionen. Am heutigen Mittwoch (12. August 2020) sind es zwei weitere Menschen, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde. Damit stieg die Zahl auf 15 Neuinfektionen an. 13 davon seien Reiserückkehrer, so die Stadt weiter.

Eine infizierte Person befinde sich demnach in stationärer Behandlung. Von den insgesamt 157 Corona-Infizierten gelten 140 als genesen, zwei Personen überlebten den Virus nicht.

