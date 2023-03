Steffen Dobbert lebte in Kiew und liest nun in Erfurt: Sein Roman soll helfen, die Ukraine zu verstehen

Erfurt. Der Autor Steffen Dobbert greift in seinem Roman den ukrainischen Kampf für Selbstbestimmung und Freiheit. Seine Lesung am Montag in Erfurt bietet Raum für Diskussionen.

Woher kommt das Nationalbewusstsein des ukrainischen Volkes? Und warum steht in der Ukraine die europäische Nachkriegsordnung auf dem Spiel? Der Beantwortung dieser Fragen geht Steffen Dobbert in seinem Roman „Ukraine verstehen“ nach. Am 27. März liest der Autor aus seinem Werk in Erfurt.

Lesung skizziert wechselvolle Geschichte der Ukraine

Dobbert lebte als Stipendiat des Internationalen Journalistenprogramms in Odessa und Kiew. Mit der Lesung gibt der Autor den Zuhörern Einblicke in die wechselvolle Geschichte der Ukraine im Brennpunkt. Der Roman beschreibt einen brutalen Weg zur Freiheit und die Entwicklung eines ukrainischen Nationalbewusstseins.

Diskussion über Nationalbewusstsein, Selbstbestimmung und Freiheit

Die Lesung wird musikalisch mit ukrainischen Volksliedern untermalt. Im Anschluss diskutiert der Autor mit Ilona Mamiyeva vom Verein Ukrainische Landsleute in Thüringen und Valeriia Ziziukina, Stipendiatin der Konrad-Adenauer-Stiftung aus der Ukraine.

Lesung am Montag, 27. März, im Haus Dacheröden, 19 Uhr statt. Eintritt frei, es wird um Spenden und Anmeldung per Mail an: kas-thueringen@kas.de gebeten.