Steuerberater will Moritzhof in Erfurt verkaufen - eventuell

Der Moritzhof wird im nächsten Jahr 100. Die Vorfreude bei den Bewohnern auf ein Fest ist durch Corona nicht groß. Ohnehin geht in der denkmalgeschützten Wohnanlage in der Altstadt die Angst um. Denn der Moritzhof und die Moritzstraße 1 bis 6 gehören einem Jenaer Steuerberater. Und der hat möglicherweise vor, die 14 Miethäuser mit rund 100 Wohneinheiten zu verkaufen. „Seit Wochen laufen Leute mit Zollstöcken rum, vermessen alles Mögliche und möchten Zutritt zu Wohnungen, falls es der Mieter erlaubt“, hat Mieterin Anna-Rosa Haumann, die in der Moritzstraße 1 wohnt. Das beunruhigt nicht nur sie.

Sozial-Charta beimersten Verkauf vereinbart

Dieses angststarre Jahr hat den Leuten schon in vielerlei Hinsicht einiges abverlangt. Nun auch noch der drohende Hausverkauf. Anna-Rosa Haumann redet nicht lange drumherum. Sie – und nicht nur sie – befürchtet, dass sich mit einem Eigentümerwechsel für die betroffenen Mieter einiges ändern werde. Und vielleicht nicht gerade zum Guten.

Die Moritz-Community ist stolz auf das gewachsene Miteinander, das breite Spektrum an Mietern – Familien mit Kindern, Singles, Studenten und Senioren, die teilweise hier schon 50 Jahre ihren Lebensmittelpunkt haben. Einige hätten noch einen DDR-Mietvertrag für die begehrte und zu 100 Prozent belegte Wohnlage, für die sogar Wartelisten mit Interessenten existieren sollen.

Vor zehn Jahren, im Dezember 2010, kaufte der Jenaer Steuerberater Svend Dietel das Ensemble im Neobiedermeier-Stil von der DKB. Es wird gemunkelt, der Kaufpreis habe um die 3,6 Millionen Euro gelegen. Bestätigen will das keiner.

Filetstück in Erfurter Altstadt

Die DKB wiederum hatte es 2007 nach kontroverser Debatte im Stadtrat von der Erfurter Kowo erworben. Eine Sozial-Charta wurde damals vereinbart. Mit Vorkaufsrecht. Nach drei Jahren wechselten die Immobilien dann nach Jena.

Einer der lieber unbekannt blieben wollenden Mieter befürchtet im Gespräch, dass nach Ablauf der 10-Jahresfrist, in der bei Veräußerung eine Spekulationssteuer teuer geworden wäre, nun der Zeitpunkt für den Eigentümer gekommen sei, richtig Kasse zu machen. Schließlich seien Moritzhof und Moritzstraße „Bestandteil des Filetstücks der Erfurter Altstadt“, wie er es ausdrückt. Da ließen sich möglicherweise schöne Gewinne bei einem Verkauf machen.

Vertrag mit einem Maklerläuft offenbar bis Jahresende

Der Eigentümer aus Jena sieht das gelassen. „Die Leute sollen ganz entspannt bleiben“, sagt Svend Dietel. Es sei doch noch gar nichts verkauft. Das „noch nicht“ im Satz lässt zumindest erahnen, dass diese Möglichkeit im Raum steht. Was auch Dietels nächster Satz bestätigt: „Es gibt keine ernstzunehmenden Kaufinteressenten“.

Zumindest hat der Jenaer einen Makler beauftragt, dessen Vertrag bis Jahresende laufe. Der habe gemeint, man könne das Objekt gut vermarkten. „Und nun eiert er“, sagt der Hausbesitzer. Um dann nochmals zu besänftigen. „Es ist noch nichts verkauft und es ist auch nicht klar, ob überhaupt verkauft wird“. Erst wenn er jemanden finden würde, „der passt“, könnte man darüber nachdenken. Auf Teufel komm raus werde aber nichts passieren.

Beruhigend wirkt das auf die Mieter dennoch nicht. Zumal man erfahren haben will, dass dem zuständigen Hausmeister, zum 31. Dezember gekündigt worden sei. Es gibt Mieter, die meinen, man komme mit dem Eigentümer, der vieles selber steuere und dazu öfters vor Ort sei, recht gut klar.

Ungewissheit bis Jahresende

Andere erzählen von Gerichtsstreitigkeiten wegen unzulässiger Mieterhöhungen, Heizungen, die nach dem Einbau defekt waren. Die Wahrnehmungen sind unterschiedlich. Was Svend Dietel hörbar belustigt: „Klar, es ist doch immer so. Das Prinzip heißt ‘Was man hat, weiß man, was man kriegt, weiß man nicht’. Dann gibt es ein Gerücht. Und plötzlich ist das große Theater da.“ Man rufe ihn jetzt ständig und erzähle, man wolle keinen anderen Vermieter. Zuvor hätten sie sich aber am Telefon meist nur aufgeregt, dass da was ziehe und dort was knarre.

Was bleibt für die 100 Mietparteien ist – zumindest bis Jahresende – Ungewissheit. Und die Furcht, „dass hier alles über kurz oder lang modernisiert wird, die Mieten steigen und die Gemeinschaft auseinandergerissen wird“, wie es Mieter Eric Ebeling formuliert. Denn genau dieser Zusammenhalt ist das, worauf alle stolz sind.

Es gibt zum Beispiel einen von Jung und Alt gut frequentierten Gemeinschaftsgarten hinter dem Moritzhof 1 und 2. Man helfe sich oft und gern gegenseitig in der gut durchmischten Truppe. „Die Spaltung der Gesellschaft in Erfurt ist beim Thema Wohnen schon zu beobachten. Durch den Verkauf unserer Häuser soll sich diese Schere nicht noch weiter öffnen“, formuliert es Benny Linse, der in der Moritzstraße 3 wohnt.

