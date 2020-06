Straßenbahn erfasst Fahrrad in der Marktstraße in Erfurt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Straßenbahn erfasst Fahrrad in der Marktstraße in Erfurt

Glimpflich ging am Dienstag ein Unfall in der Marktstraße aus, an dem eine Straßenbahn beteiligt war.

Kurz vor 15 Uhr geriet laut Augenzeugen ein Fahrradfahrer auf den Schienen in Straucheln. Sein Fahrrad wurde von einer aus Richtung Fischmarkt nahenden Straßenbahn erfasst. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, wurde aber niemand bei dem Unfall verletzt.

Polizeibeamte bargen das Fahrrad, Durch den Zwischenfall kam es kurzzeitig zu einem Stau auf der Hauptstrecke der Erfurter Verkehrsbetriebe.

Weitere Polizeimeldungen aus der Region