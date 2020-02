Straßenbahnen für 30 Prozent der Erfurter Buga-Besucher

Die Evag wird während der Bundesgartenschau (Buga) 2021 in der Lage sein, 30 Prozent der erwarteten Buga-Besucher mit der Straßenbahn zu den Standorten Egapark und Petersberg zu befördern. Das hat die Evag-Chefin Myriam Berg bestätigt. „Das ist ein sehr hoher Wert, der bisher noch nie erreicht wurde“, sagt Berg.

Normal sei ein ÖPNV-Anteil zwischen 22 und 25 Prozent. „Wir sind aber mit dem Angebotskonzept auf das höhere Fahrgastaufkommen vorbereitet“, betont sie.

Der dazu nötige Kapazitätszuwachs soll durch längere Züge sowie an Wochenenden auch durch eine engere Taktung erreicht werden. „Mit dem geplanten Buga-Angebot bieten wir an Werktagen 5830 zusätzliche Plätze an“, sagt Berg.

Das Platzangebot werde zum Beispiel mit dem Einsatz der neuen und größeren Straßenbahnen des Modells „Tramlink“ erhöht. Die ersten der 42 Meter langen Straßenbahnen werden gegen Jahresende erwartet.

Linie 2 fährt während der Gartenschau Hauptbahnhof, Domplatz und Ega an

Die Hauptlast der Transportkapazität soll die inoffizielle Buga-Linie 2 tragen. Die Linienführung wird für die Zeit der Gartenschau verändert.

Ab dem Gothaer Platz fährt die „2“ dann nicht Bindersleben, sondern die Ega an, sodass Buga-Besucher in einer Linie zwischen Hauptbahnhof, Domplatz (Petersberg) und Ega unterwegs sein können. Indes übernimmt die Linie 2 vom Ringelberg, die nicht am Hauptbahnhof hält, die Fahrt nach Bindersleben.

Die neuen „Tramlinks“ ermöglichen zum Beispiel auf der Fahrt zur Ega 2500 zusätzliche Plätze an einem Wochentag. Der Wert errechnet sich aus der erhöhten Kapazität über einen Haupt-Anreisezeitraum von vier bis fünf Stunden.

Auch im Abschnitt zwischen Hauptbahnhof und Domplatz, wo auch die Linie 3 im Einsatz ist, sollen wochentags deutlich mehr Plätze geschaffen werden. Denn die „Tramlinks“ auf der Linie 2 und 60-Meter-Züge statt 50-Meter-Züge auf der Linie 3 können jede Stunde über 3400 Fahrgäste transportieren – 600 mehr als jetzt.

An Wochenenden fährt alle 7,5 Minuten eine Bahn zur Ega

An den Wochenenden, wenn besonders viele Buga-Besucher erwartet werden, wird die Kapazität zur Ega sogar mehr als verdoppelt. Statt im 15-Minuten-Takt fährt die „2“ dann alle 7,5 Minuten zur Ega, und dank der „Tramlinks“ zudem mit mehr Plätzen.

Auch für die „Design-Tage“ sei die Evag gut gerüstet, sagt deren Chefin. An solchen Tagen, für die wegen spezieller Veranstaltungen besonders viele Besucher erwartet werden, sei ein ausreichendes Angebot in Planung, meint Myriam Berg. Weitere Einsatzwagen könnten zu Stoßzeiten zur Verfügung gestellt werden.