Streit in Erfurt eskaliert: Junge Männer schlagen und bewerfen 43-Jährigen mit Bierflasche

Erfurt. Ein 43-Jähriger ist in Erfurt von zwei jüngeren Männern angegriffen worden. Zuvor hatte dieser einen der Streithähne zu Boden geworfen, die Situation eskalierte.

Am Dienstagabend sind drei Männer in der Straße Am Willroder Forst in Streit geraten. Es folgte eine handfeste Auseinandersetzung. Zunächst stieß ein 43-Jähriger einen der anderen Männer zu Boden. Anschließend wurde er von den beiden Männern beleidigt, bedroht, geschlagen und mit einer Bierflasche beworfen.

Der 43-Jährige wurde leicht verletzt. Im Rahmen der Ermittlungen wurden die beiden Täter im Alter von 18 und 20 aufgespürt. Alle drei Streithähne erhielten eine Strafanzeige.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: