Erfurt Ein alkoholisierter Gast sorgte in einer Tabledance-Bar in Erfurt für Ärger.

Streit in Erfurter Tabledance-Bar

In der Nacht von Freitag auf Samstag hatte es ein Gast in einer Tabledance-Bar in Erfurt mit der Partystimmung etwas übertrieben.

Er war laut Polizei erheblich alkoholisiert und zettelte einen Streit mit einem anderen Gast an. Als ein Mitarbeiter der Bar dazwischen ging, wurde dieser von dem 30-jährigen mutmaßlichen Täter durch einen Kopfstoß im Gesicht verletzt.

Die Security verwies den Täter und seine drei Begleiter daraufhin des Lokals. Als diese sich damit nicht abfinden wollten, verständigte man die Polizei. Die Beamten nahmen vor Ort die Anzeige wegen Körperverletzung gegen den bereits polizeilich bekannten Mann auf und verdeutlichten noch einmal das durch den Betreiber ausgesprochene Hausverbot. Daraufhin verließen die vier Männer endgültig die Szenerie.