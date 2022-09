Streit um Maskenpflicht eskaliert - Ladendiebe erwischt - Unfall mit Straßenbahn

Die Meldungen der Polizei für Erfurt

Streit um Maskenpflicht: Paar verletzt

Eine Personengruppe im Alter von 39 bis 43 Jahren fuhr am Samstagabend mit einer Straßenbahn in Richtung Europaplatz. Nachdem sie eine 23-jährige Frau und einen 27-jährigen Mann auf die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr ansprachen, entwickelte sich ein Streit. Dann schlug und trat die Gruppe das Pärchen teilweise gemeinschaftlich und verletzte es dabei leicht. Bei der späteren Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass zwei der beteiligten Täter erheblich alkoholisiert waren.

Ladendiebe im Großhandel erwischt

Der Ladendetektiv eines Großhandel-Supermarktes erwischte Samstagnachmittag in Erfurt zwei Täter beim Zigarettendiebstahl. Wie die Polizei mitteilte, entfernten die beiden Männer im Alter von 35 und 49 Jahren von insgesamt 154 Zigarettenschachteln im Gesamtwert von 1254 Euro die Diebstahlsicherungen. Als sie mit ihrer Beute den Markt durch den Kassenbereich verlassen wollten, konnten sie gestellt werden. Die beiden Männer müssen sich nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Auto kollidiert mit Straßenbahn: 12.000 Euro Schaden

Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr ereignete sich in der Erfurter Krämpfervorstadt ein Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn. Laut den Angaben der Polizei war ein 82-jähriger VW-Fahrer auf der Leipziger Straße stadtauswärts in Richtung Ringelberg unterwegs. Auf Höhe des Meißner Weges wollte der Mann aufgrund einer Staubildung über das Gleisbett wenden. Hierbei übersah er eine in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn. Es kam es zur Kollision. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen über 12.000 Euro Sachschaden. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

30-Jähriger bei Auseinandersetzung in Erfurt lebensbedrohlich verletzt

