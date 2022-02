Sturmtief Ylenia hält Erfurter Feuerwehr im Dauereinsatz

Am Anger riss eine Sturmböe am Donnerstag einen Bauzaun um.

Erfurt. Bis zum Donnerstagvormittag meldete die Berufsfeuerwehr rund 20 Einsätze. In Marbach musste eine Straße gesperrt werden.

Die kräftigen Sturmböen des Tiefs „Ylenia“ haben am Donnerstag in Erfurt zahlreiche Schäden verursacht. Nach einer vergleichsweise ruhigen Nacht meldete die Berufsfeuerwehr am Morgen zahlreiche Fälle von heruntergefallenen Dachziegeln und umgestürzten Bäumen, die zum Teil auch Pkw beschädigten.

Am Morgen meldete die Feuerwehr acht Einsatzstellen, am Vormittag kamen elf weitere hinzu. In der Meuselwitzer Straße im Ortsteil Marbach lagen zwei Bäume quer über die Straße und mussten von der Feuerwehr entfernt werden. Die Straße wurde gesperrt.

Häufig waren lose Dach- und Fassadenteile von Häusern oder Bäume die Auslöser. „Im gesamten Stadtgebiet sind Bäume umgestürzt und lagen teilweise auf Pkw“, meldete die Feuerwehr am Morgen.

In der Nacht wurden an der Wetterstation am Flughafen Windböen über 100 km/h gemessen. Dennoch musste die Feuerwehr bis zum Morgen nur drei Mal ausrücken. Zwei Mal waren umgestürzte Bäume und einmal ein Telekom-Mast betroffen.

Mehrere Einsätze dauern am Vormittag noch an. Neben der Berufsfeuerwehr sind mehrere Freiwillige Feuerwehren im Einsatz.