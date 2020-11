Sulzer Siedlung: Drei „Klimabäume“ und 80 Sträucher

Sulzer Siedlung. Corona-Version: Fünfter „Pflanztag“ in der Sulzer Siedlung ging in Minimal-Besetzung über die Bühne

In diesem Jahr kannten sich alle Beteiligten beim Vornamen. In diesem Jahr war die Pflanzaktion im Bürgerwald der Sulzer Siedlung anders, als in den Jahren zuvor. Dort, wo sich sonst mehr als 50 Helfer tummelten, Kindergartengruppen und Schulklassen, gab es in diesem Jahr nur ein dreiköpfiges Team, das mit Unterstützung eines Minibaggers, die Arbeit erledigte, die bisher manuell zelebriert wurde. Denn wegen der Corona-Pandemie musste nicht nur das Garten- und Friedhofsamt absagen, auch die Aktivschule und die Kindertagesstätte am Roten Berg.