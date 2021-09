Tagträume werden im Erfurter Kunsthaus sichtbar

Ausstellungsaufbau für die Ausstellung Means of Escape -Hier Irina Gheorghe, gebürtig aus Rumänien und wohnhaft in Berlin, mit ihrer Kombination aus Installation und Fotografie.

Erfurt. Regenbögen, imaginäre Partygäste und ein Bilderrahmen aus Haselnüssen – all das gehört zur neuen Ausstellung im Kunsthaus.

Zur Performance der Künstlerin Irina Gheorghe geht es heute im Kunsthaus um jene Dinge, die für das Auge nicht sichtbar sind, wenn die Ausstellung „Means of Escape“ (Fluchtwege) um 20 Uhr eröffnet wird. Dazu gehören die farbigen Muster an den Wänden und die Fotos, die Gesten aus der Performance abbilden. Die in Berlin lebende Rumänin ist Teil der von ihrer jungen Künstlerkollegin Kristin Wenzel kuratierten Ausstellung, die Künstler aus Rumänien, England und Deutschland zusammenbringt und am Freitag, 10. September, eröffnet wird.

Kristin Wenzel ist selbst mit einem Werk beteiligt: Wasser in einem Glasbehälter steht auf einem Overhead-Projektor, Licht bricht sich und wirft einen Regenbogen an die weiße Wand. Daneben ein Foto, aufgenommen zu DDR-Zeiten aus einem Wohnblock im Westviertel, das ebenfalls einen Regenbogen zeigt – allerdings ins damals üblichem Schwarz-Weiß und damit kurios – ein Regenbogen in Grau-Tönen war dem Vater der Künstlerin dennoch ein Foto wert.

Künstler drängen in die Öffentlichkeit

Kristin Wenzel sieht in der Ausstellung mit acht weiteren Künstlerinnen und Künstlern eine gute Gelegenheit, die eigene Arbeit zu hinterfragen und anderen Positionen gegenüberzustellen. Utopien spielen darin meist eine Rolle, meist sind sie unter Corona-Eindruck entstanden. Viele Künstler hätten zunächst die ablenkungsfreie Konzentration auf eigenes Arbeiten geschätzt, nun aber drängten sie mit ihren Werken in die Öffentlichkeit. Hoffnung war, als die Ausstellung vor einem Jahr konzipiert wurde, im September 2021 werde alles wieder gut sein. Das hat sich nicht ganz erfüllt, dennoch sieht Kristin Wenzel die Ausstellung als Ort, der Normalität simuliert und Gelegenheit gibt zur Ablenkung und zum Hoffnung schöpfen.

Vielleicht mit Daniel Sinsels Bild, gemalt auf geflochtene Leinwand und eingerahmt von hohlen Haselnüssen. Oder mit den Partygästen der Engländerin Susie Green, die sie in Zeiten sozialer Distanz aufs Papier gebracht hat. Demgegenüber steht ein Figurenpaar, schwebend vielleicht, mit dem Carolin Eidner im Erdgeschoss empfängt. Und vielleicht ist auch die kompliziert zu installierende Zweikanal-Videoprojektion des Künstlerpaares Alice Gancevici und Remus Puscariu dann in Gang gesetzt, deren Aufbau sich am Vortag noch schwierig gestaltete.

Means of Escape, Kunsthaus Erfurt, Michaelisstraße 34, 10. September bis 12. November, Eröffnung Freitag um 20 Uhr