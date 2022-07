Mudra Tattoo-Convention in Erfurt trotz Sommerwetters gut besucht

Erfurt. Die Tattoo-Convention in Erfurt war am Samstag gut besucht. Die Branche stellt zunehmend auf eine neue Art Tätowiermaschinen um.

Die erste Tattoo-Convention nach der Corona-Pause in Erfurt war am Samstag trotz Sommerwetters gut besucht. "Wir merken, dass die Leute nach der langen Pause wieder Lust auf Tattoos haben", sagt Organisator Gerd Rothaug dieser Zeitung.

In den vergangenen zwei Jahren war die Tattoo-Convention ausgefallen. Auch mussten die Studios deutlich länger geschlossen bleiben als viele andere Einrichtungen.

Viele Besucher lassen sich direkt tätowieren

In Erfurt bieten mehr als 100 Künstler und Tattoo-Studios ihre Leistungen an. Wer will, konnte sich gleich auf der Messe in der Thüringenhalle eine Hautmalerei stechen lassen. Das Interesse der Besucher daran ist groß, viele der anwesenden Tätowiererinnen und Tätowierer haben gut zu tun.

Auf der Tattoo-Convention, die Samstag und Sonntag geöffnet ist, werden auch wieder Tattoos mit bunten Farben gestochen. Inzwischen gibt es Farben, die den EU-Gesundheitsvorgaben entsprechen.

Außerdem fällt auf, dass zunehmend mit akkubetriebenen Tätowiermaschinen gearbeitet wird. Damit entfällt der Kabelsalat für die elektrische Zuleitung.

Auf der zweitägigen Tattoo-Messe sind auch Mode-Label vertreten, die spezielle Kleidung für die Szene anbieten. Zudem treten mehrere Künstler und Bands auf. An beiden Tagen werden die besten auf der Messe gestochenen Tattoos ausgezeichnet.