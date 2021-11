Termine der Erfurter Herbstlese abgesagt

Erfurt. Veranstaltungen im Stadtwerke-Atrium fallen weg. Buchhandlung Peterknecht streicht vorerst alle Lesungen aus dem Programm.

Die pandemische Entwicklung zwingt zwei weitere Kulturveranstalter zu Absagen. Aufgrund der hohen Inzidenzzahlen und der damit verbundenen Einschränkungen können die Stadtwerke derzeit das Atrium für Veranstaltungen nicht zur Verfügung stellen. Das führt für die Erfurter Herbstlese für drei Termine zu Absagen, informierte Monika Rettig.

Neben dem Eberhofer-Abend mit Rita Falk und dem Auftritt von Ulrike Folkerts am 9. und 10. Dezember könne auch die literarische Jahres-Auskehr mit Denis Scheck nicht in Präsenz über die Bühne gehen. „Wir bemühen uns, die Termine im nächsten Jahr nachzuholen“, verspricht die Programmleiterin. Ausfallen müssen leider auch die geplanten Auftritte von Dota Kehr. Auch hier suche man nach Ersatzterminen im kommenden Jahr. Mit Denis Scheck ist der Verein gerade im Gespräch, für den 11. Dezember ein digitales Ersatz-Angebot zu planen. Laut Rettig behalten die erworbenen Karten ihre Gültigkeit für die angestrebten Ersatztermine.

TA-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch die Buchhandlung Peterknecht reagiert auf die steigenden Inzidenzzahlen und sagt ebenfalls drei Termine ab. Die Lesungen mit Jahn Haft am 26. November, Alice Frontzek am 30. November und Bernd Stelter am 7. Dezember hat Peter Peterknecht am Freitag abgesagt. Sie sollen im Frühjahr nachgeholt werden. Laut Mitteilung des Buchhändlers behalten die Karten ihre Gültigkeit oder können erstattet werden.