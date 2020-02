Der Zoopark in Erfurt hat am Sonntagnachmittag für Besucher geschlossen (Archivfoto).

Erfurt. Auf die Warnung vor orkanartigen Böen hat der Zoopark in Erfurt reagiert. Der Zoo ist ab Sonntagnachmittag geschlossen.

Thüringer Zoopark in Erfurt schließt wegen des Sturms

Der Zoopark in Erfurt hat am Sonntagnachmittag für Besucher geschlossen. Der Wind werde jetzt zu stark, teilen die Verantwortlichen in einer Nachricht auf Facebook mit.

Für einzelne Regionen, darunter auch Erfurt, warnte der DWD vor orkanartigen Böen ab Sonntagabend. Das bedeute, dass etwa Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden können. Der DWD empfiehlt, sich am besten nicht im Freien aufzuhalten, Fenster und Türen zu schließen und Gegenstände im Freien zu sichern.

