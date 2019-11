Erfurt. Am Freitagmorgen sind in Erfurt insgesamt neun Autos beschädigt worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Tiefe Kratzer im Lack: Neun geparkte Autos in Erfurt beschädigt

Am Freitagmorgen zwischen 1 Uhr und 6.45 Uhr sind in Erfurt neun geparkte Autos in der Windthorststraße in Erfurt beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden durch den unbekannten Täter tiefe Kratzer im Lack verursacht, so dass an allen Fahrzeugen Sachschaden entstand.

Die Polizei bittet Zeugen sich beim Inspektionsdienst Erfurt Süd unter der Telefonnummer 0361-7443-0 zu melden.

