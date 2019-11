Das Wildbret wurde ab dem 15. Januar dieses Jahres in den Einrichtungen des Wildhandels und auch am Verkaufswagen angeboten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tiefgefrorenes Wildbret aus Erfurt wird zurückgerufen

Einen Rückruf startet die Firma Wildhandel Möller für tiefgefrorene und vakuumverpackte Reh-Teile mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28. Dezember 2020 und dem Kennzeichen DE TH 09247 EG. Wie Nadja Möller mitteilt, kann eine Verunreinigung mit gesundheitsschädlichen Bakterien nicht ausgeschlossen werden. Die Ware sei ab 15. Januar dieses Jahres in den Einrichtungen des Wildhandels, also auch am Verkaufswagen, angeboten worden.

„Aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes haben wir umgehend reagiert und die Ware aus dem Verkauf genommen“, informiert sie.

Kunden, die das Produkt noch in ihrem Tiefkühlschrank haben, werden gebeten, es nicht zu verzehren. Die Ware kann in der Verkaufsstelle in der Haselnussallee in Erfurt-Stotternheim oder am Verkaufswagen auch ohne Kassenbon zurückgegeben werden.

Der Kaufpreis werde selbstverständlich zurückerstattet. „Wir möchten uns bei unseren Kunden für Unannehmlichkeiten entschuldigen“, ergänzt Nadja Möller.

Das könnte Sie auch interessieren: