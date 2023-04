Traum von einer Orgel: Wie ein Erfurter Kantor an Geld für ein neues Instrument kommen will

Erfurt. Für neue Orgeln gibt es keine Fördertöpfe. Für die Reglerkirche steht ein neues Instrument bereit, nur fehlt es noch an den nötigen finanziellen Mitteln.

„Sie können das gute Stück morgen abholen.“ Dieses im Scherz gemeinte Angebot des Geschäftsführers der Firma Schuke Orgelbau Werder an der Havel klingt Rufus Brodersen noch heute in den Ohren. Der Orgelbauer wandte sich vor einem Jahr telefonisch in einer anderen Angelegenheit an den Kantor der evangelischen Reglerkirche.

Neues Instrument schon seit längerer Zeit geplant

In diesem Zusammenhang erfuhr der Kirchenmusiker, dass in der brandenburgischen Werkstatt eine fertige Orgel steht, die in Klang und Größe ideal für die Reglerkirche wäre. Diese Königin der Instrumente hat jedoch die Montagehalle nie verlassen, weil der einstige Auftraggeber in die Insolvenz gehen musste.

Schon lange trägt sich die Reglergemeinde mit dem Gedanken, das mechanische Instrument des Erfurter Orgelbauers Friedrich Löbling aus den Jahren zwischen 1968 und 1977 zu ersetzen. Verschleiß und Materialermüdung sowie der Ausfall einzelner Teile setzten dem Orgelwerk zu. Untersuchungen seitens des Denkmalschutzes und des Kirchenmusikers und Organisten Matthias Dreißig führten allerdings zu dem Ergebnis, dass eine wirtschaftliche Restaurierung schlichtweg unmöglich sei.

Orgel wird 500.000 Euro kosten

Bei einem Besuch in Werder überzeugten sich Rufus Brodersen und Gemeindemitglieder davon, dass das neuwertige elektrisch betriebene Instrument mit seinen 1536 Pfeifen ideal zur Raumakustik in der Reglerkirche passe. Lediglich ein neues Prospekt müsste entstehen. Es gibt sogar bereits einen Entwurf, der mit dem schlichten Gemäuer von „Regler“ korrespondiert, so der Kantor. Da die fast fertige Orgel für „nur“ reichlich 500.000 Euro zu haben sei (ein anderer Neubau verschlänge knapp das Doppelte), liegt die Entscheidung für die Schuke-Orgel nahe. Das sei keineswegs ein Wucherpreis. Orgelbau ist kreatives Kunsthandwerk, jedes Teil ein Unikat, so der Kirchenmusiker.

Junger Kantor möchte etwas in der Kirchenlandschaft bewegen

Der Knackpunkt ist jedoch, dass es generell für einen Neubau keine Fördertöpfe gibt. Rufus Brodersen versteht zwar, dass Fördermittel nur für den Erhalt historischer Instrumente in der reichen Thüringer Orgellandschaft ausgereicht werden. Andererseits ginge es darum, langfristig eine gute Lösung zu finden. Auch denkt er, dass es an der Zeit sei, eben diesem Schatz neue, zukunftsträchtige Nuancen hinzuzufügen. Mit seinen gerade 30 Jahren möchte der Kantor etwas bewegen, neue Traditionen schaffen. Dabei wisse er die Gemeindemitglieder hinter sich. Eine große Anzahl Ehrenamtlicher bringe sich in das musikalische Erbe der Reglerkirche ein.

Benefizkonzert und Vortrag zur Orgel geplant

Unter dem Motto „Frischer Wind – Neuer Klang“ soll das anspruchsvolle Vorhaben Gestalt annehmen. Eine erste große Aktion zum Einwerben finanzieller Mittel bildet ein Benefizkonzert am Sonntag Kantate, dem 7. Mai, um 17 Uhr. Laut Rufus Brodersen beteiligen sich alle musikalischen Gruppen von der Regler-Singschar über den Posaunendienst bis zum Instrumental- und dem Flötenkreis daran. Erläuterungen zur Orgelgeschichte ergänzen den Nachmittag.