Trettmann in der Thüringenhalle

Eine entspannte An- und Abreise garantiert die Evag zum Konzert von Trettmann am Freitag, 6. Dezember, in der Thüringenhalle. Zum Ende der Veranstaltung werden Zusatzbahnen eingesetzt. Für den entspannten Besuch des Konzerts mit Freunden und Familie empfiehlt die Evag die Gruppentageskarte. Der Rapper kommt mit neuem Album im Gepäck und Joey Bargeld als Support nach Erfurt.