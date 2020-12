Erfurt. Trotz Verbotes einer Großdemonstration, versammelten sich am Samstag hunderte Teilnehmer in Erfurt auf dem Domplatz. Die Situation eskalierte teilweise.

Trotz Demo-Verbot: Eskalation am Domplatz in Erfurt

Zu mehreren Zusammenstößen zwischen Gegnern der Corona-Maßnahmen und der Polizei ist es am frühen Samstagabend auf dem Erfurter Domplatz gekommen. Nach Schätzungen der Polizei versammelten sich bis zu 500 Demonstranten, die das Verbot einer vom Bündnis „Thüringen steht zusammen" angemeldeten Kundgebung missachteten. Das Bündnis wird von „Querdenken"- und ähnlichen Initiativen gebildet.