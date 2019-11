Turbine für Schaukraftwerk eingetroffen

Zentimeter für Zentimeter manövriert der Kran das Turbinenteil vom Lkw hinab und hinüber zum Generatorenhaus. Hier schweben mehrere Tonnen am Kran, konstruiert von Ingenieur Michael Wiegert von der Firma Wiegert & Bähr Maschinenbau im badischen Renchen. Schon das Laufrad der Turbine wiegt eine Tonne. „Wir haben bereits mehrere Turbinen von der Firma, unter anderem die kürzlich in Gotha aufgestellte Turbine“, sagt Anne Barthel von der Thüringer Fernwasserversorgung. Von Gotha bis zur Fußgängerbrücke bei der Straße der Nationen besteht ein Gefälle von 182 Metern. „Dieses Gefälle nutzen wir für die regenerative Energiegewinnung.“

Gefälle von Gotha nach Erfurt wird genutzt

Anne Barthel steht neben einer Baugrube und zeigt auf ein Loch mit etwa einem Meter Durchmesser. Hier verlief der alte Marbach entlang. Dieser allerdings wurde für die Bundesgartenschau verlegt (wir berichteten). „Wir nutzen nun die alte Verrohrung des Marbaches und führen dort die neuen Rohre ein“, erklärt Anne Barthel. Das Wasser ist nicht aufbereitetes Wasser von der Talsperre Schmalwasser und der Talsperre Tambach-Dietharz. Von dort besteht ohnehin ein Doppelleitungssystem, allerdings wird nur noch eine Leitung für die Fernwasserversorgung benötigt. Um die zweite nicht ungenutzt zu lassen, kam die Idee, das Gefälle, das das Wasser in dieser Leitung durchläuft, für die Erzeugung regenerativer Energie zu nutzen. Durch diese Fallhöhe kommt das Wasser mit einem guten Vordruck an der Turbine an.

5,5 Millionen Millionen Kilowattstunden werden jährlich erzeugt

„Wir erzeugen regenerative Energie, was wiederum hilft, den Fernwasserpreis zu stabilisieren.“ 5,5 Gigawattstunden jährlich werden ab Januar durch die neue Pelton-Turbine erzeugt, das ist etwa so viel Strom, wie 2500 Zweipersonenhaushalte im Jahr verbrauchen. Der Strom wird dann in das örtliche Netz der Stadtwerke Netz GmbH eingespeist.

Und was passiert mit dem Wasser, nachdem es die Turbine passiert hat? „Es wird beruhigt, damit es nicht mit so hoher Kraft abfließt. Danach leiten wir es die Gera ab“, sagt Anne Barthel.

Der Bereich der Gera wird derzeit komplett neu gestaltet, für die Bundesgartenschau finden zahlreiche Umbaumaßnahmen statt. Das neue Turbinengebäude mit Schwallwasserkammer und Trafostation befindet sich am Rande des Buga-Geländes und soll dort auch als Schauwasserkraftanlage die Gewinnung von Ökostrom aus Wasserkraft veranschaulichen. „Es wird drei Bullaugen geben, durch die Interessierte in die Schwallwasserkammer schauen können. Betreten ist nicht möglich, es handelt sich um eine technische Anlage. Eventuell wird es Führungen geben, beispielsweise bei der langen Nacht der Wissenschaften“, verrät Anne Barthel. Neben dem Turbinengebäude werden Informationstafeln aufgestellt, um zu verdeutlichen und zu erklären, wie aus dem Wasser der Talsperre Strom wird.