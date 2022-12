Über 20.000 Euro Schaden: Unbekannter beschädigt vier Autos in Erfurt und flüchtet

Erfurt Ein Autofahrer hat in Erfurt einen Unfall verursacht und ist geflüchtet. Insgesamt vier Fahrzeuge wurden beschädigt.

Einen Ort der Verwüstung hat ein unbekannter Autofahrer in Erfurt hinterlassen. Laut Polizeiangaben war er in der Nacht zum Dienstag in der Andreasvorstadt zunächst gegen zwei geparkte Autos am Straßenrand geprallt. Anschließend sei der Fahrer mit einem Ford kollidiert und habe diesen gegen ein weiteres Fahrzeug geschoben.

An den vier Autos sei erheblicher Sachschaden von über 20.000 Euro entstanden. Der Fahrer flüchtete vom Unfallort. Bei seinem Auto soll es sich um einen weißen VW-Kombi gehandelt haben.

