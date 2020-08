Fast drei Wochen nach dem Überfall auf eine Gruppe vor der Thüringer Staatskanzlei durchsucht die Polizei Wohnungen von Verdächtigen. Die Ermittlungen dauern an. (Archiv-Bild)

Erfurt. Es seien bei Durchsuchungen am Mittwoch laut LKA bereits umfangreiche Beweismittel sichergestellt worden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Überfall vor der Staatskanzlei: LKA durchsucht Wohnungen von Beschuldigten

Im Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Erfurt wegen des brutalen Überfalls vom 18.07.2020 im Hirschgarten in Erfurt werden am Mittwoch bei neun Beschuldigten Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Erfurt vollzogen. Das teilte das Landeskriminalamt am Vormittag mit.

Die Durchsuchungen im Stadtgebiet Erfurt und in einer Ortslage im Saale-Holzland-Kreis werden laut LKA durch die Abteilung Staatsschutz des Landeskriminalamts Thüringen gemeinsam mit der Kriminalpolizeiinspektion Erfurt mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Thüringen umgesetzt.

Es seien bereits umfangreiche Beweismittel sichergestellt worden, die nun einer weiteren Auswertung bedürfen. Das Ermittlungsverfahren wird gegenwärtig gegen zwölf männliche Beschuldigte geführt.

Überfall vor Thüringer Staatskanzlei Überfall vor Thüringer Staatskanzlei Gegen 01:00 Uhr in der Nacht zum Samstag ist eine Gruppe von Jugendlichen über eine andere Personengruppe, welche sich am Brunnen vor der Staatskanzlei aufgehalten hat, hergefallen. Foto: MARCUS SCHEIDEL

Überfall vor Thüringer Staatskanzlei Beim Eintreffend der Polizei, prügelten sich etwa 30 Personen. Dabei wurden mehrere Personen, darunter auch Polizisten, zum Teil schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: MARCUS SCHEIDEL

Überfall vor Thüringer Staatskanzlei Die Kriminalpolizei hatte in der Nacht Spuren gesichert. Ermittelt wird unter anderem wegen schwerer Körperverletzung und Landfriedensbruch. Foto: MARCUS SCHEIDEL

Überfall vor Thüringer Staatskanzlei Die Kriminalpolizei hatte in der Nacht Spuren gesichert. Ermittelt wird unter anderem wegen schwerer Körperverletzung und Landfriedensbruch. Foto: MARCUS SCHEIDEL



Überfall vor Thüringer Staatskanzlei Die Kriminalpolizei hatte in der Nacht Spuren gesichert. Ermittelt wird unter anderem wegen schwerer Körperverletzung und Landfriedensbruch. Foto: MARCUS SCHEIDEL



Lesen Sie auch:

Überfall vor Staatskanzlei - Ermittler schweigen sich zu Motiv aus

Landeskriminalamt zieht Ermittlungen zum brutalen Überfall an der Staatskanzlei an sich

Schlägerei in Erfurt war offenbar brutaler Überfall

Das ist Erfurts Neonazi-Schwerpunkt am Herrenberg