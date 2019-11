Umzug vom Domplatz zum Domplatz

Der 11.11. brachte gestern nicht nur die 5. Jahreszeit mit sich, sondern auch gute Nachrichten für die Narren: Der große Karnevalsumzug am 23. Februar wird wieder in voller Länge stattfinden – also mit Start und Ende am Domplatz. Das verkündete Thomas Kemmerich, Präsident der Gemeinschaft Erfurter Carneval (GEC), zur Sessionseröffnung auf dem Fischmarkt – und erntete Riesenjubel.

„Wir sind in guten Gesprächen“, schloss sich Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein an. „Wir wissen, dass es nur mit finanziellem Zuschuss der Stadt geht.“ In diesem Jahr hatte der Umzug auf verkürzter Strecke stattgefunden, was für Kritik gesorgt hatte. Aufgrund strenger Auflagen und damit verbundener hoher Kosten war die Strecke verkürzt worden. „Nun soll sie wie folgt verlaufen“, erklärt Matthias Polten von der GEC-Zugleitung: „Domplatz, Andreasstraße, Schlüterstraße, Talknoten, Juri-Gagarin-Ring, am Radisson rechts, Anger, Schlösserstraße, Marktstraße, Domplatz.“ Nach dem Auftakt auf dem Fischmarkt zogen die Narren in den Rathausfestsaal. Dort wurde das neue Kinderprinzenpaar Alia und Quinn-Silas feierlich in sein Amt eingeführt. Sie bekamen vom ehemaligen Kinderprinzenpaar Robin und Marietta Zepter und Diadem überreicht. „Nun darf ich Prinzessin sein, dafür danke ich meinem Karnevalsverein“, sagte Prinzessin Alia in ihrer ersten Rede an die Narren. Ihr Verein, das ist der Karneval Club Braugold, Quinn-Silas gehört zum Karneval Klub Helau. Am Abend stieg ab 19.11 Uhr die große Proklamationsparty im Kaisersaal, besser gesagt, in „Kai seinem Saal“. So hatte Prinz Kai in seiner Eröffnungsrede vor einem Jahr kühn behauptet – und auf irgendeine Art Recht behalten. Die gestrige Feier war von ihm konzipiert, als neuer GEC-Programmchef hatte er es geschafft, alle zwölf GEC-Vereine am Programm zu beteiligen. „Wir rücken wieder näher zusammen“, meinte Kai Grün. Er ließ es sich nicht nehmen, von der Decke zu schweben – nur ein Highlight des Abends. Gegen 21 Uhr wurde das neue Prinzenpaar inthronisiert, René Sebastian Keßel und Nadin Hagenbring stehen nun an der Spitze der Erfurter Narren.

