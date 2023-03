Unbekannte attackieren mit Bierglas Erfurter Polizeiauto

Erfurt. Während eines Einsatzes im Erfurter Süden wurde ein Streifenwagen beworfen. Das Auto wurde dabei beschädigt:

Erneut wurde in Thüringens Landeshauptstadt ein Streifenwagen beschädigt. Anfang der Woche war ein Polizeiauto mit einem BMW zusammengestoßen. Am Donnerstagabend ereignete sich indes eine mutwillige Zerstörung im Erfurter Süden. Der Streifenwagen parkte im Rahmen eines Polizeieinsatzes in der Singerstraße.

Als die Beamten zu dem Polizeiauto zurückkamen, stellten sie allerdings fest, dass unbekannte Täter ein Bierglas auf das Dach des Wagens geworfen hatten. Das Auto wurde dadurch beschädigt. Die Schadenshöhe kann laut Polizei derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizeipressestelle betont, dass die versuchte Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel mit bis zu fünf Jahren Haft oder Geldstrafe geahndet wird.