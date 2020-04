Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unfall mit Straßenbahn in Erfurt: Mann stürzt und wird leicht verletzt

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn ist am Samstagnachmittag ein Mann in Erfurt leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte die Straßenbahn nach einem Stopp an der Haltestelle Ilversgehofener Platz ihre Fahrt fortgesetzt, als plötzlich ein Mann auf die Schienen lief.

Der Straßenbahnfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein, doch der 51-jährige Fußgänger wurde erfasst und stürzte auf den Kopf. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die etwa 20 Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt.