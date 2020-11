Unterstützung für die Revierförster

Zwei neue Mitarbeiter haben vor wenigen Tagen im Forstamt Willrode ihren Dienst aufgenommen. Sie helfen im Naturschutz und beim Kampf gegen Trockenschäden. Thomas Kallenbach ist Ansprechpartner für Naturschutzthemen und koordiniert die Naturschutzdienstleistungen mit ehrenamtlichen und amtlichen Partnern. Er hat diese Aufgaben von Stephan Fabig übernommen, der in den Ruhestand getreten ist. Der Forstingenieur war bisher in der Zentrale von Thüringen-Forst eingesetzt. Neben seinem Schwerpunkt im Forstamtsbüro wird er die Revierförster dort unterstützen, „wo gerade die Luft brennt“ , erklärt Forstamtsleiter Chris Freise. Genau dort wird auch Christoph Gehrecke eingesetzt, der als sogenannter Forstschutzkoordinator bei der Sanierung von Borkenkäfer- und Trockenschäden hilft, die immer noch den Arbeitsalltag im Forstamt bestimmen. Wie seine Vorgängerin Heidi Pfeifer, die zur Bundesforstverwaltung gewechselt ist, unterstützt Gehrecke die Revierförster in den Schadensschwerpunkten zwischen Kranichfeld, Hohenfelden, Dienstedt und Osthausen sowie auf der Fahner Höhe.