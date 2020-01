Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vandalen beschädigen mindestens sieben Autos - Betrunken vor Polizei ausgeparkt

Radfahrer verletzt

Leicht verletzt wurde in Erfurt ein 24-jähriger Fahrradfahrer am Sonntag. Er wollte vom Fußweg der Lowetscher Straße auf die Straße fahren. Vermutlich achtete er dabei nicht auf den Verkehr. Eine herannahende 63-jährige Opel-Fahrerin versuchte dem Radfahrer auszuweichen, konnte aber den Zusammenstoß nicht mehr. Der verletzte Radfahrer musste in die Klinik gebracht werden.

Ohne Licht und mit viel Alkohol vor der Polizei ausgeparkt

Ohne das Abblendlicht eingeschaltet zu haben, parkte eine Autofahrerin am späten Sonntagabend in der Leipziger Straße in Erfurt vor den Augen einer Funkstreifenwagenbesatzung aus. Die Polizisten hielten die 39-jährige Fahrerin kurz darauf an und stellten fest, dass sie betrunken war. Das Ergebnis beim Alkoholtest zeigte über 1,3 Promille an. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen und ihren Führerschein abgeben. Es wurde Anzeige gegen die 39-Jährige erstattet.

Diebe kamen am helllichten Tage

Diebe suchten am Sonntag den Keller eines 69-Jährigen heim. Die Diebe brachen mitten am Tag in den Keller am Boyneburgufer in Erfurt ein und stahlen ein schwarzes Mountainbike der Marke Canyon Modell SLX 9.9 EX im Wert von mindestens 2.000 Euro. Der Diebstahl fiel am späten Nachmittag auf.

Einbrecher suchte das Weite

Ein Einbrecher hat am Samstagabend in der Mittelhäuser Straße in Erfurt schnell das Weite gesucht. Er wollte gerade mit einem Schraubenzieher die Tür von einem Mehrfamilienhaus aufhebeln, als ein Zeuge auf ihn aufmerksam und von diesem angesprochen wurde. Der Täter ergriff kurzerhand die Flucht in Richtung Magdeburger Allee. Er war ca. 30 Jahre alt, schlank, dunkel bekleidet und trug einen Rucksack bei sich. Die Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Vandalen beschädigen mindestens sieben Autos

Vandalen waren am vergangenen Wochenende in der Mainzer Straße in Erfurt am Werk. Sie beschädigten an mindestens sieben Autos die Außenspiegel, zerkratzten den Lack und verursachten bei einem Auto in der Motorhaube eine Delle. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Schlangenlinien und Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

