Verkäuferinnen in Erfurt bedroht, geschlagen und Designerschuhe gestohlen – Radfahrerin verletzt

Erfurt. Ein Dieb hat in Erfurt Designerschuhe aus einem Modehaus gestohlen. Diese und weitere Meldungen der Polizei.

Am Dienstag hat ein Dieb in der Erfurter Altstadt Designerschuhe aus einem Modehaus erbeutet. Laut Polizei sah sich der Mann in dem Geschäft die Waren an, als ihn eine Verkäuferin beraten wollte und ihn ansprach. Der Unbekannte habe die 60-Jährige Frau daraufhin bedroht und flüchtete mit Schuhen im Wert von mehr als 700 Euro aus dem Geschäft. Auf seiner Flucht schlug er eine andere Verkäuferin, die dabei aber unverletzt blieb. Der Täter machte sich aus dem Staub und ließ einen E-Scooter am Tatort zurück. Momentan sei noch unklar, wem dieser Roller gehört, hieß es.

Verletzter Einbrecher gestellt und vorläufig festgenommen

Polizisten stellten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen verletzten Einbrecher in der Erfurter Innenstadt. Der 20-Jährige zuvor versucht, mit einem unbekannten Komplizen auf dem Anger in ein Mobilfunkgeschäft einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, lösten die Beiden dabei den Einbruchsalarm aus und flüchteten. Weit kam zumindest der 20-Jährige nicht. Er wurde im Bereich der Bahnhofstraße gestellt und vorläufig festgenommen. Er musste zunächst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Anschließend wurde der 20-Jährige auf eine Dienststelle gebracht. Hier wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mit mehreren Strafanzeigen im Gepäck wieder entlassen.

Radfahrerin bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagabend eine Radfahrerin in Erfurt verletzt worden. Laut Polizei war die 40-Jährige mit ihrem Rad auf der Liebknechtstraße stadteinwärts gefahren, als ihr an der Kreuzung zur Rosa-Luxemburg-Straße ein Audi-Fahrer die Vorfahrt nahm. Die Frau stieß mit dem Auto zusammen und verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Gegen den 47-jährigen Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

