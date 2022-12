Verlage und Autoren präsentieren sich in Erfurt

Erfurt. Reichlich Lesestoff gibt es bei den Thüringer Buchtagen. Im Parksaal des Steigerwaldstadions in Erfurt sind dabei 30 Verlage vertreten.

Wie vielseitig die Thüringer Verlagslandschaft ist, sollen Besucher der Thüringer Buchtage am 2. und 3. Dezember, jeweils von 10 bis 18 Uhr, im Parksaal des Steigerwaldstadions in Erfurt erleben können. 30 Thüringer Verlage, 15 Autoren, Kreative und buchnahe Institutionen aus ganz Thüringen laden Literaturfans an ihre Stände zum Entdecken, Staunen, Stöbern und Fachsimpeln ein.

Interessierte können sich an beiden Tagen kostenfrei über Neuentwicklungen und Verlagsprogramme informieren, mit Verlegern ins Gespräch kommen und vor Ort ihr zukünftiges Lieblingsbuch erwerben. Im Parksaal des Steigerwaldstadions erwartet den Besucher an beiden Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Programm mit Lesungen aus Romanen, Lyrik, Krimis und Präsentationen von Sachbüchern. Noch mehr Bücher, Druckwerke, Illustrationen, Lesezeichen und viele andere handgefertigte kleine Kunstwerke können an den Ständen der Verlage und weiteren buchnahen Institutionen erworben werden. Auch der „geheimnisvolle“ Illumat will vor Ort gefüttert werden, damit er nach den Wünschen der Besucher kleine Grafiken „ausspucken“ kann.

Ausführliche Informationen zu den Buchtagen unter www.thueringer-buchtage.de.