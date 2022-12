Verrauchung und Gasgeruch hält Erfurter Feuerwehr auf Trab

Erfurt. Nachdem sie die Gasheizung wieder hochgefahren hatten, nahmen Anwohner Gasgeruch wahr und holten die Feuerwehr.

Zu mehreren Einsätzen musste die Feuerwehr am Donnerstag ausrücken. Unter anderem nahezu zeitgleich in der Cyriakstraße und in der Schwerborner Straße. Eine ausgedehnte Verrauchung in einem Industrieobjekt in der Schwerborner Straße rief ab 12 Uhr beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr und den Großlüfter der Freiwilligen Feuerwehr Vieselbach auf den Plan.

Zudem hatten Anwohner starken Gasgeruch in der Cyriakstraße wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt. „Dort waren wir mit einem Fahrzeug der Berufsfeuerwehr sowie fünf freiwilligen Feuerwehren sowie einem Rettungswagen des Regelrettungsdienstes“, informierte Feuerwehrsprecher Lars Angler. Die Einsatzkräfte nahmen den Geruch auch wahr, doch die Messungen der Stadtwerke zeigten, dass keine Gefahr bestand. Es wurde nach Aussagen Lars Anglers niemand verletzt, auch nicht bei der Verrauchung in der Schwerborner Straße.