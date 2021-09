Vierte Welle nimmt Fahrt auf - Erfurter Amtsärztin in Sorge

Die in Erfurt amtierende Amtsärztin und Gesundheitsamtsleiterin Winnie Melzer ist in Sorge.

Erfurt. In Erfurt deutet sich ein exponentielles Wachstum bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus an. Entsprechend in Sorge ist die Amtsärztin der Landeshauptstadt.

Die amtierende Amtsärztin von Erfurt, Winnie Melzer, blickt mit Sorge auf die aktuelle Entwicklung der SARS-CoV-2-Infektionen in der Thüringer Landeshauptstadt. "Wir haben zunehmend Hinweise auf ein exponentielles Wachstum", sagte sie am Mittwoch unserer Zeitung. Ein Indiz dafür seien demnach die gemachten Schnelltests. Von den rund 4600 Bürgertests in der vergangenen Woche seien laut Melzer 36 Tests positiv gewesen. Zum Vergleich: Im Juli wurden bei ähnlicher Anzahl an Tests nur zwei Fälle registriert.

Auch im Helios-Klinikum mehren sich momentan die Anzeichen dafür, dass die vierte Corona-Welle an Fahrt aufnimmt. Aktuell liegen hier vier Covid-Patienten auf der Intensivstation, zwei davon sind aus Erfurt. Auf der sogenannten Covid-Normalstation werden aktuell fünf Patienten behandelt, davon kommen vier aus Erfurt. "Vor zehn Tagen hatten wir auf beiden Stationen keine Patienten", so der Ärztliche Direktor des Helios-Klinikums, Professor Thomas Steiner. Bei den schweren Covid-Verläufen handele es sich vorwiegend um ungeimpfte Personen. Steiner rechne zudem damit, dass das Corona-Virus seinem Krankenhaus in den kommenden Wochen immer mehr Kinder und Jugendliche als Patienten bescheren wird. Ein erster Fall sei bereits behandelt worden.

Jetzt zum TA-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Passend zum Thema