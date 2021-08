Die Weimarer Band „Rest of Best“ gestaltete letztes Jahr das Internet-Live-Konzert der Mediengruppe Thüringen „Gemeinsam gegen Corona – Das Thüringer Spendenkonzert“ im Erfurter Kaisersaal mit. Am Freitag eröffnet sie in Großrudestedt die Kreiskulturwochen. (Archiv-Foto)