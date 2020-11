Vollsperrung des Schmidtstedter Knotens in Erfurt

Wegen Bauarbeiten für das neue Promenadendeck ist der Schmidtstedter Knoten in der Zeit vom 20. November, 18 Uhr, bis zum 23. November, 6 Uhr, für den Verkehr voll gesperrt. Umleitungen werden eingerichtet. Die Fahrpläne der Buslinien 51, 52, 60, 61 und 155 werden laut der Stadtwerke Erfurt dementsprechend angepasst. Auch Fußgänger und Radfahrer müssen Umwege in Kauf nehmen und mehr Zeit einplanen.

Geh- und Radwegbrücke wird abgerissen

Über der Stauffenbergallee und dem Flutgraben entsteht derzeit das Promenadendeck – eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer, informiert die Stadtverwaltung Erfurt. Deshalb muss die seit 1977 bestehende Brücke der neuen weichen. Die alte Brücke ist seit Beginn der Bauarbeiten im Oktober nicht mehr nutzbar. Die westliche Tunnelröhre der Schmidtstedter Brücke ist für den Kfz-Verkehr ebenfalls gesperrt.

Für den Rückbau der vorhandenen Brücke wird die Stauffenbergallee in beide Richtungen zwischen Schmidtstedter Knoten Nord und Schmidtstedter Knoten Süd voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt aus Richtung Nord über Trommsdorffstraße – Juri-Gagarin-Ring – Löberstraße – Schillerstraße bzw. in der Gegenrichtung über Schillerstraße – Löberstraße – Juri-Gagarin-Ring – Trommsdorffstraße.

Stadtwerke passt Busfahrpläne an

Wie die Stadtwerke Erfurt am Dienstag informieren, sind davon auch die Bus-Linien 51, 52, 60, 61 und 155 betroffen. Fahrgäste werden um Verständnis gebeten.

Die Bus-Linien 51 und 60 enden in diesem Zeitraum nicht planmäßig am Hauptbahnhof (aus Richtung Thomaseck kommende), sondern wenden in Daberstedt an der Endhaltestelle. Durchgehende Fahrten zum Urbicher Kreuz (und umgekehrt) sind nicht betroffen.

Die Bus-Linie 52 verkehrt stadtauswärts vom Busbahnhof über Ring/Bahnhofstraße – Hauptbahnhof bis zur Rudolstädter Straße. Die Bus-Linie 61 verkehrt stadtauswärts vom Busbahnhof über Ring/Bahnhofstraße - Hauptbahnhof zum Kaffeetrichter.

Die Bus-Linie 155 verkehrt vom Busbahnhof über Ring/Bahnhofstraße – Hauptbahnhof und weiter wie Linienführung. Von Kranichfeld kommend fahren die Busse über Hauptbahnhof zum Busbahnhof.

Fertigstellung voraussichtlich im November 2021

Der Abriss der Brücke und Neubau des Promenadendecks sind notwendig, weil das alte Bauwerk mittlerweile zu viele bauliche Schäden aufweist. Eine Instandsetzung wäre laut der Stadtverwaltung Erfurt wirtschaftlich nicht sinnvoll.

Das Promenadendeck soll im November 2021 fertig sein und fortan das Areal rund um den Hauptbahnhof mit dem neu entstehenden Gewerbe- und Kreativquartier ICE-City Ost verbinden.

Die Brücke wird großzügiger dimensioniert, sodass neben der hohen Funktionalität für alle Nutzer auch ein deutlicher Gewinn für die Aufenthaltsqualität erreicht werden kann. Aufgrund einer geringeren Steigung garantiert sie zudem an jeder Stelle die notwendige Barrierefreiheit.