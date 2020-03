Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vorerst keine Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport

Für mehr als 100 Tänzer kam am Mittwoch die zwar erwartbare, dennoch traurige Nachricht: Das Halbfinale in Düren (und für Süddeutschland in Trier) am Wochenende und die Deutsche Meisterschaft im karnevalistischen Tanzsport in Erfurt am 21./22. März wurden nun abgesagt. Grund ist das Coronavirus und das damit einhergehende Verbot für Veranstaltungen mit über 1000 Besuchern.

Aus Thüringens Landeshauptstadt waren der Anger Karneval Club, Opus Cultum und der Facedu qualifiziert, unter anderem mit Tanzmariechen und Tanzpaaren. Lara und Kevin vom Facedu waren das erste Mal für die Norddeutschen Meisterschaften qualifiziert, ebenso die erst sechsjährige Nina und der siebenjährige Richard von Opus Cultum. „Es ist nicht zu ändern und war absehbar. Wir werden weiter trainieren – für die nächste Thüringenmeisterschaft und die neue Chance auf eine Qualifikation“, sagt Facedupräsident Günther Bartholmé. Max Panse, Vorstandsmitglied bei Opus Cultum, sieht das ähnlich: „Natürlich sind auch wir zutiefst betroffen von der Absage der Norddeutschen Meisterschaften. Dennoch ist diese Entscheidung für uns insbesondere aus gesundheitlichen Aspekten vollkommen nachvollziehbar. Als Verein, welcher sich komplett dem Leistungssport verschrieben hat, trifft uns dieser Umstand besonders hart. Unsere Sportler stehen zwei- bis dreimal Mal pro Woche im Training. Trainer und Vorstand stehen nun vor der Herausforderung, diese Saison für unsere qualifizierten Tänzer trotz dessen mit einem schönen Abschluss zu beenden und für ein Lächeln auf ihren Gesichtern zu sorgen.“ Mit zwei vollen Bussen wäre der AKC am Freitag von Erfurt nach Düren gefahren. Acht Qualifikationen hatte der Verein in der Tasche. „Nichts hätte ich lieber gemacht, als zur Deutschen Meisterschaft in Erfurt eine Gruppe von uns anzukündigen“, sagt Peter Schowanek wehmütig. Er war bereits zur Thüringenmeisterschaft der Turniersprecher und wäre es übernächstes Wochenende erneut gewesen. Doch er betont mehrmals: „Grundsätzlich geht die Gesundheit vor. Es war richtig abzusagen. Ich hätte auch von meiner Seite gesagt, wir fahren nicht.“ Er schrieb einen Brief an seine Tänzer, weiß er doch, wie viel Stunden hartes Training hinter der Leistung stehen. Welche Kosten den Vereinen nun durch Stornierung von Unterkünften und Bussen entstehen, ist noch unklar. Da auch der Veranstalter durch eine Absage in seiner Existenz gefährdet sei, werde dringend mit der Messe nach einem Ausweichtermin gesucht, teilte der Bund Deutscher Karnevalisten mit. Eine Verschiebung des Finales aber wäre wiederum von einem Ausweichtermin für die Halbfinale abhängig. Dafür stünden spätestens die Juni-Wochenenden zur Verfügung – danach mache die neue Turniersaison einen Termin unmöglich. Noch können die Tänzer hoffen: Ob ein neuer Termin gefunden werden konnte, will der Veranstalter bis spätestens Samstag, 21. März, bekanntgeben. Corona in Thüringen: Diese Veranstaltungen fallen aus oder werden verlegt Live-Blog Coronavirus: Nun zehn Thüringer infiziert - über 150 Menschen isoliert