Vorhang auf für bei der Blauen Bühne in Erfurt

Kurz vor der öffentlichen Premiere fegte die Chefin höchstpersönlich den Fußboden. Das Glück, um dessen Suche es bei der Erstaufführung des Blauen Theaters geht, fand Angie Ahrens dabei wohl nicht. „Pinocchio“ Simon Altmann (Premiere am 23. Februar) war vorerst am Mischpult anzutreffen, obwohl er eigentlich Schauspieler ist. Laiendarstellerin Simone Schwartze erhofft sich den Einstieg in eine berufliche Karriere in diesem Metier. Regisseur und Filmemacher Moritz Geßner, derzeit noch im Studium der Politikwissenschaften in Potsdam, gab zunächst eine Gastrolle in Erfurt, um zu sehen, wie sich das Vorhaben entwickelt.

So die Konstellation für das Stück „Eine Frau braucht einen Plan“, das seit Anfang des Jahres zur Bühnenreife gelangte und am Samstag seine erste Premiere der Blauen Bühne am Juri-Gagarin-Ring feierte: Elenas (Simone Schwartze) Hang zur Esoterik führt bei der Plauderei mit Amanda (Angie Ahrens), einer kühl und oberflächlich wirkenden Geschäftsfrau, zu einem absurd-komödiantischen Spiel rund um die Suche nach dem Glück. Das ebenso leichtfüßige wie tragikomische Zwei-Personen-Stück berührt Grundfragen von Erwartungen an das Leben in der schnelllebigen modernen Zeit. Abgesehen vom Schauspielerischen profitierten von jenen drei Fähigkeiten bisher beispielsweise Studenten der Universität Erfurt in einem Workshop. Solche Formen gehören ebenfalls zu den Angeboten des Teams um Direktorin Angie Ahrens. Darüber hinaus Ausstellungen, Musik-Events sowie Kino- und Open-Stage-Abende. Workshops sollen künftig jeden Freitag um 17 Uhr stattfinden. Die „Blaue Bühne“ möchte ein überwiegend junges oder jung gebliebenes Publikum ansprechen, hält Platz für 80 bis 100 Besucher im Juri-Gagarin-Ring 116b bereit. Karten im Vorverkauf (Erfurt-Tourist). Info: www.Blaue-Buehne-Erfurt.de