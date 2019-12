Vorverkauf für Erfurter Frühlingslese startet

Die „Herbstlese“ hat noch zwei Veranstaltungen im Plan, da schickt die „Frühlingslese“ bereits zehn Termine für das neue Jahr ab Februar voraus. Ein Vorgeschmack nicht ohne Grund: Mancher mag sich vielleicht im Vorverkauf mit der einen oder anderen Karte als Weihnachtsgeschenk eindecken. Von Matthias Brand über Katja Riemann bis Joachim Gauck reicht da die mögliche Palette der Präsente. Der Vorverkauf startet am heutigen Dienstag. Das gesamte Frühlingslese-Programm wird Anfang Februar vorgestellt.

Auch wenn die Termine mit Moritz Götze und Dennis Scheck noch ausstehen, so weiß Monika Rettig vom Verein Erfurter Herbslese schon jetzt, dass bei den 73 Herbst-Lese-Terminen rund 15.800 Besucher gezählt werden konnten, allein 34 Veranstaltungen davon waren gänzlich ausverkauft. „Wir hatten eine Auslastung von etwa 80 Prozent, etwa Vorjahresniveau“, zeigt sich die Organisatorin der Lesereihe zufrieden. Zwischen ganz ernst und unterhaltsam lustig sei in dieser Herbstlese-Saison wieder alles dabei gewesen, von der bewegenden Geschichte über ein Raubkind in der Nazi-Zeit von Dorothee Schmitz-Köster bis hin zum „kleinen Gartenversager“ von Stefan Schwarz.

Viele Schauspieler gaben sich diesmal in Erfurt die Ehre, darunter Ulrich Tukur, Thomas Thieme, Andrea Sawatzki. Die Lesung und anschließende Diskussion mit Dunja Hayali sprengte mit ihren vier Stunden fast jeden Zeitrahmen und reichte fast an den legendären Whisky-Abend mit Harry Rowohlt aus einer früheren Herbstlese heran, deren Dauer gestern auch Dirk Löhr, Vorstand des Herbstlesevereins, nicht mehr zu beziffern wusste. Mindestens sechs Stunden sollen es aber auf jeden Fall gewesen sein.

Die ersten zehn Termine der Frühlingslese sind:

1. Februar Matthias Brandt und Jens Thomas mit „Blackbird“.

2. März Katja Riemann mit „Jeder hat. Niemand darf. Projektreisen“

4. März Rafik Schami mit „Die geheime Mission des Kardinals“

10. März Marie-Alice Schultz mit „Mikadowälder“

11. März Antje Vollmer und Hans-Eckardt Wenzel mit „Konrad Wolf. Chronist im Jahrhundert der Extreme“

18. März Ingo Schulze mit „Die rechtschaffenden Mörder“

24. März Hannes Bahrmann und Christoph Links mit „Finale. Das letzte Jahr der DDR“

26. März Klaus Jäger mit „Carlotta oder Die Lösung aller Probleme“

3. April Joachim Gauck mit „Toleranz – einfach schwer“

29. April Lutz Seiler mit „Stern 111“

Tickets ab 10. Dezember unter www.herbstlese.de und www.ticketshop-thueringen.de