Grünes Wasser an Zulauf der Gera - Erfurter Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Erfurt. An einem Zulauf in die Gera hat sich das Wasser grün verfärbt. Wer oder was dafür verantwortlich war, ist bisher noch unklar.

Eine grüne Verfärbung im Wasser an einem Zulauf in die Gera hat am Mittwochmittag die Polizei und Feuerwehr in Erfurt beschäftigt. Zeugen hatten die Verfärbung des Wassers im Teichmannshof gemeldet.

Daraufhin wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Erste Untersuchungen und Rückfragen bei verschiedenen Ämtern und Unternehmen hatten ergeben, dass es keine Hinweise auf gefährliche Stoffe gibt.

Die Feuerwehr teilte mit, dass es sich um eine gewollte Einfärbung handelte und keine Gefahr bestand. Den Urheber konnte sie allerdings auch nicht benennen.

