Weihnachtsmarkt und Florales im Felsenkeller in Erfurt [mit Video]

Am Dienstag öffnet nicht nur der Erfurter Weihnachtsmarkt, sondern auch die Weihnachtsschau im Felsenkeller. Seit mehr als 30 Jahren präsentiert der Egapark Erfurt seine traditionelle Weihnachtsausstellung „Florales zur Weihnachtszeit“ im historischen Felsenkeller des Erfurter Dombergs. In diesem Jahr trägt sie den Titel „Holz und Traditionen“. In den Gewölben des mittelalterlichen Felsenkellers stellen sich Floristen aus Thüringen und ganz Deutschland mit außergewöhnlichen und fantasievollen Arbeiten zur Advents- und Weihnachtszeit vor. Der Werkstoff Holz und die zahlreichen Traditionen, die sich mit ihm verbinden lassen, sind Inspiration für die Floristen. Jede der 24 Gewölbenischen verwandelt sich in eine einzigartige florale Inszenierung.

Traditionellen Weihnachtsschau der Floristen im Felsenkeller am Dom. In diesem Jahr unter dem Motto „Holz und Traditionen“. Foto: Marco Schmidt

Weihnachtsmarkteröffnung

Schauspieler des Theaters „Die Schotte“ spielen „Die drei Weihnachtswichtel“. Die drei Weihnachtswichtel Waldemar, Wanja und Wilma haben vor Monaten den Auftrag bekommen, den Auftritt des Heiligen Nikolaus auf den Domstufen vorzubereiten.

Leider haben die drei Wichtel völlig vergessen, sich um ihre Aufgabe zu kümmern. Sie präsentieren allerhand Ausreden für ihr Versäumnis. Um doch noch rechtzeitig fertig zu werden, müssen sie nun etwas improvisieren und holen sich Unterstützung aus dem benachbarten Märchenwald.

Die bald beschworenen Figuren in Form von Rumpelstilzchen, Hans im Glück und einer Hexe sind zwar keine tatkräftige Hilfe bei der Vorbereitung, zeigen den Wichteln aber den Geist der Weihnacht. Bereits ab 16.15 Uhr wurden die Weihnachtsmarktgäste musikalisch auf die Eröffnung eingestimmt Nach der Aufführung der weihnachtlichen Inszenierung steigt der Heilige Nikolaus die Himmelsleiter herab, um gemeinsam mit dem Oberbürgermeister den Erfurter Weihnachtsmarkt zu eröffnen. Außerdem wird der Oberbürgermeister einen „Rupfi-Botschafter“ empfangen und verraten, in welcher Form der letztjährige Weihnachtsbaum zurückgekehrt ist.

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt

26.11. – 22.12.2019: Sonntag bis Mittwoch 10 – 20 Uhr

Donnerstag und am Eröffnungstag 10 – 21 Uhr

Freitag/Samstag 10 – 22 Uhr

Öffnungszeiten und Eintrittspreise Weihnachtsschau

26.11. – 22.12. 2018: 10:00 - 20:00 Uhr

Erwachsener - 4,00 €23., 25. und 26.12.: 10.00 – 18.00 Uhr Ermäßigt – 3,50 € (Schwerbeschädigte mit Eintrag B, BI oder H)

24.12.: 10.00 – 13.00 Uhr Kinder bis 16 Jahre - frei