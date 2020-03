Weniger als zehn Prozent der Erfurter Kinder in Notbetreuung

Deutlich unter zehn Prozent der Erfurter Kinder haben am Dienstag die Notbetreuung der Schulen und Kitas wahrgenommen. Das besagt eine stichprobenartige Umfrage unserer Zeitung.

Die Awo, die in Erfurt 18 Kindergärten betreibt, bestätigt diesen Eindruck. Von den 1700 Betreuungsplätzen seien am ersten schul- und kitafreien Tag 120 Plätze für die Notfallbetreuung in Anspruch genommen worden, sagte Awo-Sprecherin Anne Osterland.

In der Awo-Kita „Am Fuchsgrund“ in Ilversgehofen wurden rund 15 Kinder betreut. Der Kindergarten hat 162 Plätze. „Die Eltern haben cool reagiert“, sagt die Leiterin Carola Pfannschmidt. „Die Kolleginnen machen das, wofür sonst wenig Zeit bleibt“, erzählt Pfannschmidt. „Trotz allem fühlt es sich ein bisschen komisch an, ein bisschen surreal“, meint die Leiterin. In einer Kita mit 95 Plätzen in einem nördlichen Ortsteil wurde nur ein Kind betreut. „Morgen kann alles anders sein“, hieß es aus der Einrichtung.

In den Kindergarten am Nordpark in der Andreasvorstadt kamen am Dienstag sieben Kinder. 85 Plätze gibt es dort. „Die Arbeit läuft ganz normal weiter, wir erstellen aber mehr Dokumentationen und Entwicklungsberichte als sonst“, sagte die Leiterin Nancy Gürth. Für die Notbetreuung gelten strenge Regeln. Beide Elternteile oder der allein erziehende Elternteil müssen krisenwichtige Berufe ausüben und zunächst versuchen, eine Betreuungsalternative zu finden.

Die Eltern reagierenmit großem Verständnis

Ziel ist es, Menschenansammlungen zu vermeiden, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. Laut unserer Umfrage nehmen die Eltern dieses Anliegen ernst und reagieren mit großem Verständnis.

„Alles lief ruhig ab“, sagt Annett Riede, die Leiterin der Europaschule an der Blumenstraße. In die Grundschule gehen 506 Schüler in 21 Klassen. Am Dienstag war es eine Gruppe mit rund 15 Schülern.

Die Klassenlehrer verbrachten die letzten Tage einschließlich dem Wochenende damit, Aufgaben für die nächsten Wochen vorzubereiten. „Große Pakete wurden in Briefkästen geworfen oder von den Eltern abgeholt“, schildert Annett Riede. Durch Konferenzen mit Erziehern, Lehrern und Eltern am Montag fühlten sich alle gut vorbereitet. „Es gibt genug zu tun, aber es läuft erstmal“, sagte Riede.

Die Regelung zur Notbetreuung gilt bis zur Klasse 6. Doch in der Regelschule „Thomas Mann“ an der Halleschen Straße oder im Gymnasium 10 am Herrenberg mussten gar keine Schüler betreut werden. „Wenn Not am Mann ist, stehen die Kollegen zur Verfügung“, sagte der Gymnasiums-Leiter Andreas Leube. Am Gymnasium kommunizieren die Lehrer über E-Mail mit ihren Klassen. „Bisher läuft alles reibungslos“, bestätigt Andreas Leube.