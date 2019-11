Künstler stellen Werke auf „Haus.Bau.Ambiente“ aus

Ohne Anstoß von außen bewegt sich nichts, und alle drehen sich auch sonst nur im Kreis um sich selbst: Für das Bürokratenkarussell hat Claudia Katrin Leih ihre Erfahrungen in deutschen Amtsstuben in dieser Bronze-Installation verarbeitet.

Die „artthuer“ gibt es nur alle zwei Jahre. In den Zwischenjahren ist der Verband Bildender Künstler dennoch mit einer kleinen Ausstellung vertreten zur „Haus.Bau.Ambiente“-Messe, um Thüringer Kunst ein Podium zu bieten. Neun Mitglieder des Verbandes zeigten am Wochenende ihre Kunstwerke an eigenen Ständen. Für interessierte Besucher und Käufer gab es Malerei, Druckgrafik, Zeichnung, Plastik, Fotografie, Objekte und mehr zu bestaunen. Etwa die Bronzefiguren von Claudia Katrin Leih, darunter das „Bürokratenkarussell“, die Bronze „Drei Wünsche“, angelehnt ans Märchen vom Fischer und seiner Frau, oder die „Politikkasper“. Bissig, witzig und äußerst dekorativ.