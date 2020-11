Erfurt: Wenn der Gießbert mit der Kannelore

Noch 171 Tage bis zur 171-tägigen Bundesgartenschau (Buga). Diese nette Zahlenspielerei hat das Buga-Marketingteam zum Anlass genommen, am Montag die nächste Stufe zu zünden. „Nun werden im Vorverkauf auch Tages- und Zweitageskarten angeboten“, so Marketingchefin Kathrin Weißkopf. Die Tageskarte, die für die beiden Ausstellungsflächen – also Petersberg und Ega – gilt, kostet für Erwachsene 25 Euro, für Jungerwachsene (16. bis 25. Lebensjahr) 12,50 Euro und für Schüler 2,50 Euro. Inklusive ist die Fahrt mit der Straßenbahn. Die Zweitageskarte wird zum Preis von 35 Euro (Jungerwachsene 17,50 Euro) angeboten. Darin eingeschlossen als Anreiz ist die Nutzung des gesamten Öffentlichen Personennahverkehrs in Erfurt. Für beide Tickets sind die Veranstaltungen des jeweiligen Tages auf Ega und Petersberg dabei. Man kann die Tageskarten ab jetzt erwerben, ohne sich vorher terminlich festzulegen, wann man der Buga in Erfurt einen Besuch abstatten will.

Der Start des Ticketverkaufs wird in mehr als 150 Vorverkaufsstellen in ganz Thüringen, in den Ticketshops der Funke Medien Gruppe den bekannten Buga-Vorverkaufsstellen, im Buga-Onlineshop und bei den Buga-Partnern, der Buga&Bücher Peterknecht (Anger 8) und bei Breuninger (Schlösserstraße) vollzogen. Dort kann man auch Dauerkarten zum vergünstigten Vorverkaufspreis von 100 Euro erwerben. Über 6000 davon wurden bereits verkauft, so Kathrin Weißkopf.

Der Preis hat einen kleinen Haken

Ja und da ist noch die Maskottchenfamilie Gießbert und Kannelore und der Nachwuchs Blumian und Gießabella. Die mit Gesichtern lustig und farbenfroh gestalteten Gießkannen in großer (fünf Liter) und kleiner (ein Liter) Ausführung werden nun mit einer auf 1000 Stück limitierten Erfurt-Edition zum Verkauf freigegeben. Wenn weg dann weg. „Man kann die bunte Familie in Rot, Grün, Orange und Pink zur eigenen Verwendung oder jetzt schon als attraktives Weihnachtsgeschenk zu einem leistbaren Preis erwerben“, so die Marketingchefin. Gießbert und Kannelore kosten jeweils 18,90 Euro, Blumian und Gießabella 8,90 Euro.

Der „leistbare Preis“ hat wiederum seinen Preis. Da sich in Deutschland keine Firma fand, die die Gießkannen-Familie so herstellen wollte, dass der Verkaufspreis in erschwinglichem Rahmen bleiben konnte, wichen die Buga-Macher schweren Herzens ins Ausland aus. Der Kannenkörper wird in Asien produziert, die Bemalung erfolgt in China. „Als Ausgleich für den durch die Transportflüge höheren CO2-Ausstoß werden wir ein Umweltprojekt finanzieren“, so das Versprechen von Kathrin Weißkopf.

Hätte man die Buga-Maskottchen in Deutschland produzieren lassen, hätte das den Kaufpreis verdoppelt und damit möglicherweise das Kaufinteresse konterkariert. Das aber sollte vermieden werden und daher habe man an der Idee festgehalten. Und die bestand auch darin, eben nicht die übliche Plüschfigur anzubieten, sondern etwas, was praktisch und funktionell auf Erfurt als Gartenbaustadt hinweist, so Kathrin Weißkopf. Die sicher ist, dass die limitierte Erfurt-Edition reißenden Absatz finden wird.

Schon als man sie zur Eröffnung des Peterknecht-Buga-Ladens auf dem Anger als Ansichtsmodell vorstellte, hätte man aus dem Stand locker 100 Exemplare verkaufen können. Seither habe man immer wieder Anfragen für das bunte Quartett, für das die Werbeagentur Zebra aus Chemnitz die Idee hatte, so Peter Peterknecht.

10.000 Gießkannen in der ersten Auflage geordert

Peter Peterknecht ist sich sicher, dass viele Leute zu sehen sein werden, die mit bunten Gießkannen über den Anger laufen. Pünktlich zum Verkaufsstart ab 10 Uhr kann man die Kannen-Familie bei Buga&Bücher Peterknecht, in der Tourist-Information, in der 360-Grad-Erlebniswelt „Thüringen Digital Entdecken“ am Willy-Brandt-Platz, im Egapark-Shop und im Kundenzentrum der Erfurter Stadtwerke erwerben. Wer zuerst kommt, gießt zuerst. Aber selbst wenn man bei der Erfurt-Edition leer ausgehen sollte, kann man zum Buga-Beginn im April 2021 die Gießkannen-Familie kaufen. Dann jedoch in einer leicht veränderten Form, so die Marketingchefin. Man habe in der ersten Auflage 10.000 Stück bestellt. Nachschub könne aber jederzeit geordert werden.

Komplettiert wird der heutige Vorverkaufsstart für die Tagestickets mit einem hochprozentigen Angebot. Der offizielle Wein-Lieferant der Buga, Stefan Beck (Weinmanufaktur und Destille Petersberg), stellt einen speziellen Obstbrand (“Buga-Beere“, etwa 25 Euro) ins Verkaufsregal. Der Hochprozentige wird aus Schlehe, Himbeere, Brombeere und Holunder destilliert. Dazu einen Buga-Gin in kleine eckigen 0,05-Liter-Flacons (etwa 8 Euro). Und jeweils einen trockenen weißen und roten Buga-Wein in einer Sonderabfüllung (zwischen 12 und 15 Euro). Für Weihnachtsideen ist als hinreichend gesorgt, zumal die Marketingchefin noch mehr in petto hat. Da gibt es Schirme, Tassen, Beutel, Kugelschreiber, Ballons, dazu ein spezielles Funktionsshirt, das eigentlich für Deutschland-Radrundfahrt entwickelt worden war. Und natürlich auch Corona-Schutzmasken. Der eigentliche Renner aber ist kostenlos. Die Buga-Postkarten mit den kecken Sprüchen.