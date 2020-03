Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wenn der Rücken schlappmacht

„80 Prozent aller Menschen haben irgendwann mal ein Rückenproblem. Ein Drittel werden dann jedoch zu chronischen Patienten. Deutschlandweit. Volkswirtschaftlicher Schaden: 50 Milliarden per anno durch Behandlungskosten und Arbeitsausfall.“ Sagt Volker Kühnle, Sportwissenschaftler und Rückenschmerztherapeut. Als er 2003 Sportwissenschaft studierte, ist er auf das Thema gestoßen. Damals sei das aber noch kein so großes Thema gewesen, wie heute. Rückenprobleme seien in den zurückliegenden zehn Jahren immer aktueller geworden.

Nein, mit PC-Arbeitsplätzen habe das nicht zu tun. Dieser Nachweis sei bis heute nicht erbracht worden. Der Kausalzusammenhang mit falscher Ernährung, Übergewicht, mangelnder Bewegung und insgesamt ungesunder Lebensweise schon. Bei den Experten läuft das alles unter der Überschrift „biopsychosoziales Syndrom“.

„Wer das erkennt und sich umstellt, ist schon auf einem guten Weg“, sagt Kühnle. Dabei sei die Erkenntnis einfach. Der Steinzeitmensch hat sich bewegt, um Nahrung zu besorgen. Heute geht man in den Supermarkt, holt sich eine Tiefkühlpizza und eine Cola und hockt sich vor den Fernseher. Der Beginn einer letztlich schmerzhaften Fehlerkette, meint der Rückenexperte. Denn das daraus resultierende Übergewicht schlägt sich auf die Gelenke nieder.

Um all das sollte es am Montag im Rückenzentrum in der Neuwerkstraße 10 am Hirschgarten beim bundesweiten „Tag der Rückengesundheit“ gehen. Vorträge, Workshops, individuelle Gesprächsangebote und kostenlose Rückenchecks waren geplant. Indes, die Corona-Problematik machte einen dicken Strich durch die Rechnung. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Am Montag, den 18. Mai, so es denn die Umstände erlauben, erfolgt von 9 bis 19 Uhr ein neuer Anlauf. Denn Corona geht hoffentlich irgendwann, der Rückenschmerz bleibt.

„Weniger sitzen, mehr bewegen, mehr raus, als rein, das ist der Schlüssel zum Erfolg“, sagt Kühnle. Schonung bei Rückenschmerzen sei schlecht, moderate Bewegung und Wärme gut. Das Schlimmste sei, nichts zu tun. Im Rückenzentrum könne man auf professionelle Hilfe durch ausgebildete Mitarbeiter – vier Rückenschmerztherapeuten und sechs Physiotherapeuten – zurückgreifen. Wovon auch rege Gebrauch gemacht werde. Geplagte zwischen 18 und 80 – in der Mehrzahl Frauen – kommen hier mindestens einmal die Woche her, um sich an speziellen Geräten Bauch-, Rücken, Hals- und Brustmuskeln zu strecken, zu beugen, zu dehnen. Mit der so genannten FPZ-Rückentherapie.

FPZ, das ist das Kürzel für Forschungs- und Präventionszentrum - aus der Gründerzeit 2007. Ein Überbleibsel. Es geht bei dieser speziellen Therapie um die Stärkung der Wirbelsäulenmuskulatur. Am Anfang steht eine Analyse, bei der die Leistungsfähigkeit des Patienten gemessen wird und auf deren Werten alles Weitere aufbaut. Es folgt ein individuell erstellter Trainingsplan für die Foltergeräte in der vierten Etage, die aber spätestens beim zweiten oder dritten Besuch ihren Schrecken verloren haben, wie Stammbesucher versichern. Anfangs wird zwei Mal pro Woche trainiert, später, zur Sicherung des Erreichten, nur noch einmal wöchentlich.

Bemerkbar mache sich der Erfolg am Verschwinden der Dysbalancen im Bewegungsapparat, sagt Kühnle. Man könnte auch sagen, man fühlt sich besser.

Was am Montag nicht vermittelt werden konnte, aber nachgeholt wird, ist das Wissen um den Ärger mit dem Rücken und der wirkungsvollen Maßnahmen zur Behebung. Was sind Myoline? Es sind Botenstoffe, die die trainierte Muskulatur an den Körper aussendet. Gesundmacher, könnte man auch sagen. Diese und noch mehr Fragen werden am 18. Mai in Workshops und diversen Vorträgen erörtert. Und natürlich auch, was es mit dem „biopsychosozialen Syndrom“ auf sich hat.