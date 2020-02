Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wenn Gunther Lerz mit Dante auf Höllenfahrt geht

„Die Göttliche Komödie“ von Dante Alighieri begleitet schon ein ganzes Jahrzehnt das Leben des Erfurter Künstlers Gunther Lerz. 1321 starb der italienische Dichter und Philosoph in Ravenna im Exil – das ist im kommenden Jahr 700 Jahre her und für Lerz ein willkommener Anlass, eines seiner großformatigen Werke Dante zu widmen. Erstmals öffentlich, obschon möglicherweise noch unvollständig, wird es zur „Langen Nacht der Museen“ zu sehen sein – am 15. Mai lädt Lerz dazu in sein Atelier im „Vogelsgarten“ ein.

Jugendwerk aus der sicheren Verwahrung geholt Mit Dante und der von ihm verfassten Reise durch die Hölle zum Läuterungsberg bis ins Paradies hat sich Lerz künstlerisch auseinandergesetzt und tut dies immer wieder. „Es gibt immer wieder etwas Neues darin zu entdecken“, sagt Lerz. Zuletzt die Reise in die Unterwelt, zu der Lerz auf seinem Gemälde Dante dessen antikes Vorbild Vergil zur Seite stellt. Beim Hintergrund handelt es sich quasi um eine Form des Upcyclings: Ein frühes Jugendwerk hat Lerz dazu aus der sicheren Verwahrung hervorgeholt. „Mit 16, 17 Jahren habe ich die Schlacht gemalt“, erinnert sich der Künstler. Integriert ist die Schlacht aus Zeiten der Völkerwanderungen, im Jahr 451 in der französischen Champagne hat sie stattgefunden – und gelangt nun, rund 40 Jahre später, als fast schon comic-hafter Teil des Dante-Gemäldes zu neuen Ehren. „Ich habe mich viele Jahrzehnte mit der Antike befasst – hier gelingt es mir nun endlich meinen historischen Fimmel unterzubringen“, sagt Lerz schmunzelnd. Überhaupt: Völkerwanderung, Jenseitsfahrt und ein heutiges Problem wie Migration und Klimawandel sieht er hier künstlerisch vereint. Mit Unterbrechungen arbeitet Gunther Lerz schon seit Mitte des vergangenen Jahres an dem Dante-Bild. Unterbrochen nur von Auftragswerken oder der Arbeit an Werken zu seinem weiteren Idol: Jimi Hendrix. Violette und pinkfarbene Töne gern genommen Sein Arbeitstitel für das Dante-Gemälde: „The Fight. Catalaunum 451 - 2019“. Der Wolf, eine Art Höllenhund, ist bislang nur vorgezeichnet, ebenso der Steinkauz am rechten Bildrand, der auf einem Totenschädel sitzt. Der farbintensive Himmel ist schon gut zu erkennen, aber noch eine besondere Herausforderung, wie Lerz sagt. Erst dann sind die Gesichter von Dante und Vergil an der Reihe. Purpur, dazu die Abstufungen Violett und sogar Pink sind die Farbtöne, zu denen Lerz am liebsten greift. Für ihn ist Purpur die Farbe der Mächtigen, der Könige und der Kriege – aber auch „einfach eine sehr schöne Farbe“. Großer Wunsch von Gunther Lerz ist: Dass die deutsche Dante-Gesellschaft, zu der seit seiner Ausstellung im Frankfurter Westend ein Kontakt besteht, sich seines symbolkräftigen Werkes im 700. Todesjahr Dantes annehmen wird. Zuvor plant Lerz es bei der Artthuer zu zeigen und zuvor – im Arbeitsstadium – zur Langen Nacht der Museen. Dazu hat er sich wieder Gäste eingeladen: Die Künstlerin Sophie von Hajek, die wie Lerz ebenfalls ein Atelier im Nebengebäude des geschlossenen Erfurter Stadtgartens bezogen hat, und Patrick Foellmer, der als Mastermind von Lilabungalow einen Ausschnitt seiner Show „#Lichten“ zeigen wird, die erst kürzlich in der Studiobox des Erfurter Theaters seine Premiere erlebt hat. Und wer Gunther Lerz kennt, weiß, dass mit weiteren Überraschungsgästen und einem vollen Atelier zu rechnen sein wird…