Erfurt. Spuren einer kalten Nacht in und um Erfurt.

Wetter hält sich nicht an Sommerzeit

Am Sonntag wurden die Uhren von Winter auf die Sommerzeit umgestellt. Doch das Wetter machte es umgekehrt. Nach dem sonnigwarmen Sonnabend kam der bitterkalte Sonntag. Spuren dieses winterlichen Intermezzo von Tief Mareike konnte man am Montagmorgen auf dem Parkplatz des Forsthauses Willrode bestaunen. Was aussieht, wie ein Rätsellabyrinth für Kinder, entpuppte sich als bizarres Eisgebilde einer Pfütze. Frostig bleibt die Nacht auch zum Dienstag. Der Tag verbreitet wird aber richtig freundlich, allerdings auch kaum spürbar milder.