Karat eröffneten die Autokonzert-Reihe an der Messe in Erfurt. Bis zu 450 Autos finden zu den Konzerten Platz.

„Wo ein Wille ist, ist auch eine Party“: Erfurter Autokonzerte begeistern

Ein Autokonzert kann beachtliche Erkenntnisse liefern. Das beginnt mit dem Staunen darüber, wie vielfältig an Modellen, Größe und Farben doch die Palette an Fahrzeugen ist. Sind diese zu hunderten neben - und hintereinander nahe einer großen Bühne aufgereiht, sorgt das für ein imposantes Bild. Und, wenn die Pkw-Insassen mit Hupen und Blinken ihre Begeisterung ausdrücken, schafft das einen besonderen Genuss.

Blech an Blech: Musiker und Fans kamen sich näher - und hielten doch den nötigen Abstand ein. Foto: Holger John

In Erfurt war das an fünf Tagen auf der Messe so - die Mediengruppe Thüringen (MGT) veranstaltete dort in den entbehrungsreichen Corona-Zeiten eine außergewöhnliche Konzert-Reihe, die in der Not auch helfen sollte.

Karat machte am vergangenen Mittwoch den Anfang. Revolverheld, Max Giesinger, Heinz Rudolf Kunze und Jan-Josef Liefers mit Radio Doria folgten bis zum Sonntag. „Es ist für alle Beteiligten ein gewagtes Experiment“, sagte MGT-Geschäftsführer Michael Tallai vor dem ersten Auftritt. Nach dem letzten konnte er konstatieren, dass es ein „ gelungenes“ mit „Erlebnissen für beide Seiten“ war. Die Rückmeldungen vom Publikum und den Musikern seien „durchweg positiv“ gewesen. Die anfängliche Skepsis sei spürbarer Begeisterung gewichen.

Karat live beim Autokonzert auf der Messe Erfurt Karat live beim Autokonzert auf der Messe Erfurt Vom 20. bis zum 24. Mai veranstaltet die Mediengruppe Thüringen auf dem Gelände der Messe Erfurt Auto-Konzerte. Am Mittwochabend fand mit Karat das erste Konzert statt. Foto: Michael Kremer

Revolverheld live beim Autokonzert auf der Erfurter Messe Revolverheld live beim Autokonzert auf der Erfurter Messe Revolverheld bringen bei bestem Wetter ihre größten Hits zum Autokonzert an der Messe in Erfurt. Foto: Michael Kremer

Max Giesinger gibt ausverkauftes Autokonzert in Erfurt Max Giesinger gibt ausverkauftes Autokonzert in Erfurt Ein ausverkauftes Autokonzert gab Max Giesinger am Freitagabend auf der Messe Erfurt. Foto: Michel Kremer, Sascha Fromm

Für Wieland Kniffka, Abteilungsleiter Messen & Events, war Max Giesinger „das absolute Highlight, aber auch Karat hat mir sehr imponiert“. Insgesamt seien zu den fünf Konzerten mehr als 2000 Fahrzeuge gerollt. Die riesigen LED-Wände boten überall gute Sicht, die Übertragung der Musik auf UKW-Frequenz ermöglichte besten Sound.

Die Künstler zeigten sich jedenfalls dankbar für die Möglichkeit des Auftritts und boten ihrerseits tolle Programme. So setzte sich beispielsweise auch die Erkenntnis durch, dass man sicherlich keine CD von Heinz Rudolf Kunze im Schrank haben muss, aber der Kauf einer solchen Scheibe absolut empfehlenswert ist. Die Anhänger des gebürtigen Westfalen waren wie bei seinen Kollegen von überall aus Thüringen und sogar darüber hinaus gekommen. „Zugabe“, forderte lachend eine Arnstädterin kurz vor der Abfahrt aus dem heruntergelassenen Fenster, während zwei Pkw-Insassen gerade die roten Luftballonherzen vom Dach wieder einziehen wollten. Doch diese flogen davon – ungewollt und doch ersehnt in Richtung von HRK, der 100 Minuten lang als Solokünstler brillierte.

Heinz Rudolf Kunze spielte Gitarre, Klavier und Mundharmonika, lieferte mit den Instrumenten eine musikalische Mischung aus 36 Studioalben. Natürlich sang er seine Hits wie „Dein ist mein ganzes Herz“, „Mit Leib und Seele“, „Finden Sie Mabel“ oder „Leg nicht auf“. Und zwischen den Titeln gab der 63-Jährige zugleich Kostproben seines poetischen Könnens ab, indem er über aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen referierte. Das passierte symbolisch, ironisch, humorvoll, doppeldeutig, tiefgründig, in bildhafter Sprache. Wie in seinen Liedern. So sagte beziehungsweise sang er, dass es das Glück nicht im Sommerschlussverkauf gibt, dass auch beim Homeoffice eine Achillessehnenreizung möglich ist, ein Spezialvirus gegen Nazis schön wäre, die Zeit reif für ein riesiges Erwachen sei. Und er gab zum Besten, dass eigene Wege schwer zu beschreiben sind, „sie entstehen ja erst beim Gehen“. Schließlich wünschte sich HRK, dass die Dunkelheit nicht das letzte Wort habe, sondern das Licht in der Seele.

Heinz Rudolf Kunze begeistert bei Autokonzert in Erfurt Heinz Rudolf Kunze begeistert bei Autokonzert in Erfurt Heinz Rudolf Kunze vertreibt den Regen. Beim Autokonzert an der Erfurter Messe lockerte der Himmel immer weiter auf. Die Fans von Heinz Rudolf Kunze sind sich sicher: "Das liegt an den Klängen von Kunze". Foto: Michael Kremer

Jan Josef Liefers sorgte dafür. Mit seiner Band Radio Doria mit vielen leisen Tönen in „durchgeknallten Zeiten“. Und der Sänger mit Hut, der vor allem als schauspielender Tatort-Rechtsmediziner bekannt geworden ist, bedankte sich für ein „verrücktes, spezielles Konzert, das wir nie vergessen werden“.

Radio Doria beendet Autokonzerte Radio Doria beendet Autokonzerte Jan Josef Liefers ist nicht nur ein talentierter Schauspieler, sondern auch Musiker. Mit seiner Band Radio Doria beendete er am Sonntag die Autokonzert-Reihe an der Erfurter Messe. Foto: Michael Kremer

Er stellte fest: „Wo ein Wille ist, ist auch eine Party“. Die hatte stattgefunden und so sprach Jan-Josef Liefers für sämtliche Autokonzert-Künstler als er rief: „Wir kommen wieder nach Thüringen.“

Wobei dann alle - trotz des erlebnisreichen Experiments - das Publikum gern außerhalb der Autos sehen würden...

